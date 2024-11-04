彭博：川普大咖金主馬斯克極度親中　對習近平有利

▲馬斯克的看法與習近平相近，除了反對美國對中國電動車加徵關稅，更曾稱台灣應歸北京政府控制。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）公開力挺美國總統川普，彭博指出，馬斯克已捐出超過1億美元給川普，是川普大咖金主之一，也在中國有龐大商業利益，一旦川普當選，這對中國國家主席習近平而言有利。

馬斯克極度親中 可能當美中傳話者

報導提到，馬斯克在中國享有其他外國投資者極少獲得的待遇，例如在上海成立獨資子公司，目前特斯拉電動車大約半數都是在中國製造。不只如此，針對部分敏感的美中議題，馬斯克的看法也與習近平相近，除了反對美國對中國電動車加徵關稅，更曾脫口台灣應該要歸北京政府控制。

馬斯克今年4月秘密赴中，尋求北京政府批准推出自動駕駛輔助軟體，期間還與中國總理李強見面，隨後特斯拉在當地生產車款獲認可符合重要資安法規，時間點相當巧合。美國企業研究所高級研究員西索斯（ Derek Scissors）指出，馬斯克討好中國，中國給他特殊待遇，「他們絕對會利用這一點來試著影響川普政府，他（馬斯克）極度親中」。

美國風險投資公司「互聯資本」（Interconnected Capital）創辦人徐凱文提到，特斯拉和中國是「相互依存」關係，特斯拉需要中國製造規模與供應鏈優勢，中國歡迎特斯拉技術領導地位，「我認為馬斯克將成為川普政府之中，美中在許多技術與貿易議題方面的關鍵傳話人」。

馬斯克曾稱 台灣應歸中國控制

馬斯克經常針對地緣政治議題發表看法，不但2022年受訪談論台海情勢時建議設立台灣特別行政區，更在去年把台灣比作夏威夷，引發批評。另一方面，川普已經對於美國提供台灣防禦承諾表示懷疑，令外界擔憂川普可能放棄台灣。

顧問公司Trivium China合夥人謝弗（Kendra Schaefer）分析，「我不認為川普或馬斯克會多關心國家安全，也不會像現任政府那樣定義國家安全，在川普的第一個任期內，我覺得國安是由他身邊耳語之人所定義」。

不過美中關係全國委員會主席史奧林斯（Stephen Orlins）指出，在台灣議題方面，無論是川普或賀錦麗都不太可能採取馬斯克的建議，「政府足夠聰明，知道商界人士利益在哪裡」，跨國企業只要揭露自身利益就能發揮建設性作用，「我不介意在兩國都有利益的人，這或許能帶來一個更和平的未來」。