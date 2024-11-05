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大陸 大陸焦點 特派現場

殲-35A真來了！全機照曝光　陸空軍進入雙隱形戰機時代

▲解放軍第二款隱形戰機殲-35A。（圖／翻攝央視軍事）

▲解放軍第二款隱形戰機殲-35A。（圖／翻攝央視軍事）

記者魏有德／綜合報導

大陸軍媒連續兩天「預告」珠海航展將有新式戰機現身，首日僅釋出機尾的「75」週年塗裝，隔日則是秀出完整機身，正式宣告新中型隱身多用途戰鬥機殲-35A將在第十五屆中國珠海航展期間首秀。據了解，本屆珠海航展除殲-20戰機外，俄羅斯天空軍的蘇-57隱形戰機也已經飛抵展域，或將出現3款隱形戰機同框的畫面。

《央視軍事》報導，今（5）日上午，空軍在京組織新聞發佈會，介紹慶祝人民空軍成立75週年以及參加第十五屆中國航展有關信息。空軍裝備部牛文博上校介紹，第十五屆中國航展期間，中型隱身多用途戰鬥機殲-35A，將有機會與大家見面。

▲殲-20。（圖／CFP）

▲殲-20隱形戰機。（圖／CFP）

在殲-35隱形戰機尚未官宣前，外界常將解放軍第二款五代機和「瀋飛」自行研發的FC-31「鶻鷹」劃上等號。不過，解放軍空軍第二款五代機的型號應是殲-35A而非殲-31。

從這次官宣的照片可以發現，殲-35A主機翼面積較網路流傳的圖片更小，由於主機翼面積可降低戰鬥機的降落速度，適合艦載機在氣流情況不穩定的航母飛行甲板上降落，因此，網路上流傳的大機翼面積F-35戰機應為艦載機型號，而殲-35A則是由空軍使用的型號。

大陸軍事專家李莉表示，殲-35A官宣後，代表著空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機，即殲-20和殲-35A，「繼美國空軍裝備F-22和F-35後，中國成為全球第二個同時裝備兩款隱身戰機的國家，綜合各方消息來源看，殲-35應該是一個系列，未來還可能作為航母艦載機，大幅提升我國海空作戰整體實力。」

▲俄羅斯隱形戰機蘇-57。（圖／翻攝央視軍事）

▲俄羅斯隱形戰機蘇-57。（圖／翻攝央視軍事）

此外，俄羅斯蘇-57隱形戰機也在昨（4）日下午抵達珠海金灣機場，準備參加第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展），這是蘇-57首次亮相航展。航展期間，蘇-57將進行各種飛行姿勢的展示。

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