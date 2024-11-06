直擊／布丁三姊弟逃難式搬家！黑衣人上門討債　家當都來不及搬

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄「布丁三姊弟」10多年前因為家境貧困登上媒體版面，當時外界有不少人伸出援手，後來卻因爆出三姊弟濫用愛心的疑慮。而布丁三姊弟當中的老么最近則傳出疑似染毒，甚至淪為詐團車手，還被前老闆指控偷錢的誇張行徑。《ETtoday新聞雲》走訪三姊弟當年賣布丁的地點，已經「人去樓空」，據了解，三姊弟在上個月底突然說要退租，連屋裡東西都還來不及搬，而2、3個月前就有許多「黑衣人」上門找人，讓人直覺「出事了」。

▲布丁三姊弟的住處已人去樓空。（圖／記者吳世龍攝）

近日有疑似「布丁三姊弟」么弟的老闆在臉書上指控，蔡姓么弟疑似走了歪路，不但染上毒癮，甚至借了錢以後還跑路，在網路上引起了不少爭議。

▲布丁三姊弟住處有不少公文書和掛號信。（圖／記者吳世龍攝）

事實上，這已非「布丁三姊弟」首次捲入爭議，過去3人與阿嬤一起販售布丁，因為悲慘的家境而受到同情，一時之間網友們爭相湧入訂購。豈料事後「布丁三姊弟」被發現身上穿潮牌衣物，生活過得十分優渥，因而引起撻伐。

除了家庭狀況以外，「布丁三姊弟」也曾因延遲寄貨，被一名大學教授要求退款，而在臉書上公審對方。怎料事後該名大學教授還原來龍去脈，網路上的風向瞬間逆轉，一時之間眾多網友都對三姊弟的行為感到不滿，痛斥濫用愛心。

▲屋主貼出告示，表示布丁三姊弟已搬走。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，布丁三姊弟和阿嬤一直在三民區某處二樓租屋，房東表示，三姊弟在多年前的新聞熱潮過去後，就各自離家發展，也不是經常回家，但這一兩年似乎是么弟「有點走鐘」，經常聽到他惹出一些糾紛，家裡也經常收到法院的公文書，阿嬤也無法處理，公文書經常塞滿信箱。

據透露，大約2、3個月前租屋處經常出現一些「黑衣人」，都說要來找么弟，好像說是么弟在外欠了錢，還惹了一堆麻煩，大家還在猜發生什麼事，沒想到上個月底，三姊弟的父親就透過人來傳話說「不租了」，阿嬤也不知去向，至於三姊弟留在屋內的家具、東西也還來不及搬，可見相當匆忙。