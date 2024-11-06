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社會 社會焦點 保障人權

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

記者吳世龍、陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄「布丁三姊弟」2016年曾因濫用愛心疑雲而登上新聞版面，引發輿論大力撻伐，未料沉寂8年後，么弟卻遭踢爆染毒、淪為詐團車手，甚至欠下百萬債務跑路，令人不勝唏噓。《ETtoday新聞雲》今走訪三姊弟的租屋處，也是當年賣布丁的地點，但屋主透露，三姊弟於10月下旬已經退租搬離，直言一家都是惡鄰居、霸佔租屋趕不走，「聽到他們要搬，我太高興了！」

▲▼高雄布丁三姊弟搬家，屋主：太高興了。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄布丁三姊弟已經搬離，屋主在現場張貼告示。（圖／記者吳世龍攝）

屋主向《ETtoday新聞雲》表示，三姊弟一家家庭複雜，在母親癌逝後，父親一度對姊弟3人不管不顧、丟給阿嬤隔代教養，導致孩子行為偏差，「很複雜啦，爸爸也是兩光，不正常的家庭！」屋主還指出，三姊弟一家是「惡鄰居」，彼此雖是親戚關係，但他們住在這後衍生太多問題，鄰居人人自危，最近幾個月不論白天、晚上，都有黑頭車在樓下堵人，三姊弟也知道因此不敢回家。

▲▼高雄布丁三姊弟搬家，屋主：太高興了。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄布丁三姊弟搬家，屋主：太高興了。（圖／記者吳世龍攝）

▲現場有一張署名么弟、遭撕碎的本票，還有數張貼在牆上的郵務送達通知書。（圖／記者吳世龍攝）

當記者進一步問及三姊弟一家目前近況細節時，屋主直言「不知道」，10月下旬聽到他們說不租、要搬走了，「我太高興了，就沒有管他們，已經走了就好啦！」屋主還說，「姊弟一家都是騙人的啦，當初布丁也是騙的，大家都知道，只是不說破。」

記者實地觀察，發現三姊弟一家確實已經搬離該址，屋主也在現場張貼告示，「樓上蔡先生、O小姐等因未繳房租，即日起終止租約，已於113年10月20日自行搬離，此屋已無人，未經同意勿擅自進入，違者報警處理！」

雖然三姊弟搬離至今已有約半個月，但該址屋內、信箱、以及牆上仍貼有么弟的多封信件、以及郵局「郵務送達通知書」，內容載名為「行政訴訟文書」，要求么弟於3個月內前往郵局領取；此外，現場還有一張署名么弟的三萬元本票，遭人撕碎丟在地上，足見么弟交友、生活確實十分複雜。

「布丁三姊弟」臉書粉絲團於2012年成立，當時因媽媽癌症過世，父親不知去向，姊弟三人與沒有收入的阿嬤相依為命，因此請親戚教授製作技巧，透過網路販售愛心布丁，賺取生活費及學費，感人勵志的故事經由媒體報導後引發關注，但2016年時卻遭踢爆三姊弟濫用愛心，一名教授訂購布丁後一再提醒卻延遲送達，要求退貨後遭三姊弟阿嬤痛批「沒度量、沒愛心就不要訂」，事件原委曝光後輿論風向一面倒，還接連爆出三姊弟生活優渥無虞、在學校霸凌、以及雞蛋布丁裡沒雞蛋等食安問題，最終三姊弟布丁數度道歉後轉趨低調，未料如今又因么弟走偏而登上新聞版面，令人不勝唏噓。

▲▼高雄布丁三姊弟搬家，屋主：太高興了。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄布丁三姊弟搬家，屋主：太高興了。（圖／記者吳世龍攝）

▼布丁三姊弟曾以勵志的人生故事登上媒體版面，引發關注。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

▲▼布丁三姊弟。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

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