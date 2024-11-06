布丁三姊弟么弟淪詐團車手　高屏取款7次逾35萬！判決曝光

▲布丁三姊弟引發不少爭議。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄「布丁三姊弟」10多年前因為家境貧困登上媒體版面，當時外界有不少人伸出援手，後來卻爆出三姊弟濫用愛心的爭議。布丁三姊弟當中的老么最近則傳出淪為詐團車手的負面消息，根據法院的判決，蔡姓么弟和另外2名同夥在去年1月間，在屏東、高雄等地，至少領取7次超過35萬元的款項，被害人則遍及全台。

近日有疑似「布丁三姊弟」么弟的老闆在臉書上指控，蔡姓么弟疑似走了歪路，不但擔任詐騙集團車手，還染上毒癮，甚至借錢以後跑路，在網路上引起不少爭議。

▲蔡姓么弟被爆擔任詐騙集團車手。（圖／翻攝臉書）

事實上，這已非「布丁三姊弟」首次捲入爭議，過去3人與阿嬤一起販售布丁，因為悲慘的家境而受到同情，一時之間網友們爭相湧入訂購。豈料事後「布丁三姊弟」被發現身上穿潮牌衣物，生活過得十分優渥，因而引起撻伐。

根據法院判決，蔡姓么弟是和陳姓、綽號「荔枝」男子等3人在詐騙集團擔任車手，他們去年1月間分別在屏東、高雄等地的郵局、超商提款機，提領被害人的款項，蔡姓么弟等人至少提領7次，金額超過35萬元，後來被警方查獲，蔡姓么弟全都坦承犯行。

高雄地院今年2月依共同詐欺罪，判處蔡姓么弟徒刑1年1月，全案上訴後，高雄高分院今年9月改判徒刑10月；屏東地院部分，則是在今年9月間依6個三人以上共同詐欺取財罪，判處蔡姓么弟10到11個月的有期徒刑，兩案目前仍在上訴審理中。