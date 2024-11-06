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熟客是詐團車手！運將揪友黑吃黑「200萬變9萬」　下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

白牌車司機曾姓、王姓男子意外發現熟客吳姓、陳姓男子是詐騙集團車手，聽聞2人要去領取200萬元款項，竟找來另外3名幫手策劃「黑吃黑」，結果僅得手9萬元現金、1枚金戒指。彰化地院法官日前審理此案，並依攜帶兇器強盜罪判處王男有期徒刑7年5個月，另依強盜罪判處曾男有期徒刑5年6個月。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲曾男、王男得知熟客是詐團車手，竟策劃黑吃黑。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關。）

判決書中記載，曾男、王男都是某車行的白牌車司機，他們在載客期間，意外發現吳姓、陳姓熟客是詐團車手（相關詐欺案件檢警另案調查中），經常提領高額贓款，某次聽聞2人要去領取200萬元款項，竟起了貪念，決定聯手打劫車手，還找來黃姓、王姓、馮姓男子幫忙策劃。

吳姓、陳姓熟客今年2月間在該車行叫車，曾男發現之後，立刻將車牌號碼等資訊透過LINE傳給同夥，一行人分別開車前往現場圍堵，並手持外觀形似真槍的BB槍、電擊棒、球棒、料理刀等物品，喝令吳、陳2人下車。

不過，當日吳、陳2人僅提領9萬元款項，一行人取走9萬元之後，還搶走吳男戴在手上的金戒指（重量約2.81錢）。但他們仍感到不滿足，繼續逼問吳、陳2人，得知2人當晚會再次提領高額贓款，又開車把人載到山區控制行動，想等到晚上領取贓款之後再行搶，沒想到還沒等到太陽下山，就被獲報前來的警方逮捕。

5人落網之後，僅曾男否認有加重強盜犯行，只承認恐嚇取財罪。彰化地院法官審理之後，依強盜罪判處曾男有期徒刑5年6個月，另依攜帶兇器強盜罪判處王男有期徒刑7年5個月，其他3人則依結夥3人以上攜帶兇器強盜罪，分別判處7年7個月至7年5個月不等的有期徒刑，全案仍可上訴。

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