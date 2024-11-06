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布丁三姊弟近況曝！正妹大姊被稱「雙胞雞排妹」　么弟嚴重走鐘

▲▼布丁三姊弟。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

▲布丁三姊弟。（圖／翻攝「三姊弟甜品點心坊」臉書粉絲專頁）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄「布丁三姊弟」10多年前因為家境貧困登上媒體版面，但三姊弟當中的么弟（24歲）最近則傳出疑似染毒，甚至淪為詐團車手，據了解，布丁三姊弟成年後各自發展，大姊經營網路商店，還交了男友相當甜蜜，么弟除淪為詐騙集團車手外，「走鐘」嚴重，另外，三姊弟還積欠貸款59萬元，遭融資公司向法院追討。

近日有疑似「布丁三姊弟」么弟的老闆在臉書上指控，蔡姓么弟走了歪路，不但染上毒癮，甚至借了錢以後還跑路，在網路上引起了不少爭議，事實上，這已非「布丁三姊弟」首次捲入爭議，過去3人與阿嬤一起販售布丁，因為悲慘的家境而受到同情，一時之間網友們爭相湧入訂購。豈料事後「布丁三姊弟」被發現身上穿潮牌衣物，生活過得十分優渥，因而引起撻伐。

事件曝光後，布丁三姊弟和阿嬤疑似在上個月底緊急退租搬家，原本位於三民區某處二樓租屋處人去樓空，鄰居表示常聽到么弟惹出一些糾紛，家裡也經常收到法院的公文書和掛號信塞滿信箱，大約2、3個月前租屋處還出現一些「黑衣人」，都說要來找么弟。

▲▼布丁三姊弟 。（圖／記者吳世龍攝）

▲布丁三姊弟的住處已人去樓空。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，布丁三姊弟在10多年前的風波過去後，逐漸歸於平靜，但後來的發展卻大不同，大姊成年後亭亭玉立，臉書上的漂亮照片還被網友稱為「雙胞雞排妹」，而她近年來經營一個網路商店，交了一個男友，臉書上也可見到兩人親暱、恩愛的照片。

至於么弟則「走鐘」最嚴重，除了擔任詐團車手涉及詐欺案件被法院判刑外，也被疑似前老闆的人士PO網指控吸毒、玩女人等脫序行為，而布丁三姊弟在今年7月間，也曾被高雄地院本票裁定積欠融資公司59萬元，爭議爆不停。

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