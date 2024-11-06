罕見！捧370萬現金投資泰達幣　彰化女董座車內面交詐團車手

▲彰化員林警分局逮捕車手。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名退休女董座日前聽信網路投資泰達幣可瞬間暴富，便打電話與理財專員約時間，親捧370萬元現金、開著轎車約在車上面交，警方據報後前往埋伏，當場逮捕25歲男車手，但女董座依舊不信落入投資陷阱，而車手完成交易後便可從中抽取1成約3.7萬元現金，還來不及將錢交給上手，就栽在警方手裡。

據悉，彰化該名退休女老闆在網路受到投資泰達幣訊息的吸引，在詐團成員的話術引誘下，答應進行面交投資370萬元款項。11月4日下午，1名頭染金黃色、身穿黑衣黑褲男子鬼祟出現，坐進女董座車內，拿到370萬元後隨即下車，此時埋伏的員警一擁而上，當場查獲面交車手及現金、工作識別證、收據、工作手機等相關證物，女董座仍不信遭到詐騙。

▲車手身上證件及手機等證物。（圖／民眾提供）

詐騙手法不斷翻新，日前彰化鹿港分局才查獲女子為了投資泰達幣，176萬積蓄全被騙光，如今又有一名女董座也遭詐，而面交地點常見的有住家、超商、高鐵站及火車站等公共場所，被害人竟然選擇開車與車手在車內交易，倒是第一次見。

員林分局長吳詠傑呼籲，投資需謹慎，對於來歷不明的投資機會應保持警惕、避免落入詐騙陷阱。警方也將持續強化打擊詐騙犯罪的力度，保障民眾財產安全，特別呼籲，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

▲彰化員林警分局逮捕車手。（圖／民眾提供）