國民黨一早霸佔財委會主席台　林楚茵：是誰不想好好審查？

▲國民黨團甲動，將財委會主席台層層包圍。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會6日再審《財劃法》，國民黨團一早6點甲動，保護召委陳玉珍，希望法條能成功出委，並霸佔主席台。民進黨立委林楚茵痛批，綠營是主張討論並取得共識，如今大家都看到，「誰才是不想好好審查？又是誰想偷渡沒有共識的財劃法？」

藍綠週一為《財劃法》爆發衝突，在眾多民進黨立委要求下，原陳玉珍已答應發函邀請各縣市、相關部會週三前來財政委員會列席報告、備詢，但到了晚間卻突稱《財劃法》進入逐條審查，現場一片混亂，未有實質討論，藍綠爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。

民進黨團期待今能實質討論，但國民黨團卻一大早霸佔主席台。林楚茵不滿，民進黨的主張一直都是「調整《財劃法》茲事體大」，必須邀請各地方政府來表達意見，取得各縣市共識才行，現在是誰才不想好好審查？又是誰想偷渡沒有共識的財劃法？「國民黨根本做賊喊抓賊」。

針對《財劃法》，民進黨團認為要修法事權也應釐清，且當中國民黨團版本指台北市身為首都與國際金融重鎮，兼負較大責任，明定「鑒於台北市身為首都，保留可供分配款項百分之三予台北市」更遭批評，期待能夠有更多討論，凝結共識。