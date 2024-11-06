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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／藍營早上6點甲動備戰《財劃法》　「防守戰略」曝光

▲國民黨立委聚集財政委員會大禮堂門口。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委聚集財政委員會大禮堂門口。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

立院財政委員會4日審查《財劃法》部分條文修正草案，朝野立委爆發激烈肢體衝突，今（6日）要續審，藍綠均甲動備戰。國民黨團早上6點就抵達財會委會議室現場，據了解，國民黨團為此還特別規劃「防守戰略」，其中，藍營更把召委陳玉珍列為「重要保護對象」，希望將《財劃法》可以成功送出委員會。

財委會4日經過近9小時朝野立委輪流發言後，雙方爆發口角衝突，過程中，民進黨立委吳秉叡怒扯麥克風抗議，最後由陳玉珍宣布，6日續審。為了讓今日議事順利，國民黨6點發出甲動，同時也發給內部「防守戰略」守則。

▲國民黨立委聚集財政委員會大禮堂門口。（圖／記者林敬旻攝）

「防守戰略」將陳玉珍列為重要保護對象，國民黨也規劃「內圈」防守人員，包含立委丁學忠、顏寬恒、游灝、林沛祥、張智倫、謝龍介、黃仁、邱鎮軍、牛煦庭。其中，牛煦庭負責內外圈協調溝通。

國民黨團也列出「議事協助組」，立委守備位置要站在內圈和外圈中間，同時也有外圈人員，主要是要對付民進黨女性立委避免突破。

國民黨團也強調，他們一定要保護議事人員，帶議事人員從辦公室順利進入議場，送入外圈共同保護。其中，藍營更列出「直播組」，為直播紀錄會場情況，避免民進黨碰瓷，立委包含葉元之、羅智強。

▲國民黨立委聚集財政委員會大禮堂門口。（圖／記者林敬旻攝）
 

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