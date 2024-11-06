《財劃法》國民黨團甲動守主席台！郭國文怒衝藍委　藍綠爆發口角

▲藍綠委為《財劃法》爆發口角 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

《財劃法》6日再戰，國民黨早上6點發出甲動，一早就抵達財會委會議室現場，約於8點半後，民進黨立委陸續到場，綠委郭國文到場時直接衝向國民黨立委，不斷怒轟「你們站在這邊，怎麼開會？」藍委葉元之不滿上前表示，「你們就不支持《財劃法》啊！」雙方爆發口角。

立法院財政委員會這週一排審《財劃法》，民進黨團不斷提出會議詢問、程序發言阻擋，過程中，民進黨立委吳秉叡更怒扯麥克風抗議，最後召委陳玉珍在晚上10時30分重返委員會現場宣布休息。為了讓今日議事順利，國民黨6點發出甲動，同時也發給內部「防守戰略」守則。

大約於8點時，綠委邱議瑩一人先抵達現場，但並未發言，僅在會議室門口拍幾張照後就離開現場，隨後綠委王定宇、郭國文、李坤城接續抵達現場，但郭國文看到藍委全部圍在主席台，他不滿衝上前吼「你們站在這邊，怎麼開會？」、「你們坐下來開會啊！」。

此話讓藍委不滿回擊，「錢留中央變酬庸」、「地方要發展」、「郭國文、李坤城，不要地方建設！」、「郭國文不要台南建設」、「李坤城不要新北建設」。雙方爆發口角長達半小時後，郭國文離場，藍委則歡呼鼓掌。