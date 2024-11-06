2孩童舉手過斑馬線！白車「不停讓」加速過彎被罵爆

▲2名孩童舉手過馬路，結果白車駕駛非但沒有停讓，反而還加速通過。（圖／翻攝臉書／交通違規檢舉教學（公開版））



記者柯振中／綜合報導

台灣有不少駕駛不會停讓行人，立院對此修法提高罰則，但仍然時常傳出憾事。近日嘉義有2名小朋友過馬路，沒想到手都舉起來了，駕駛依舊不願停讓，反而是加速通過，影片在網路上曝光後，瞬間讓許多網友氣炸了。

一位民眾在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」上傳影片，當時這2名小朋友人在嘉義市的西區中山路、民生北路口，等到行人號誌轉為綠色後，便開始過馬路，為了確保安全，行進的其間還將手伸起，讓駕駛人能夠明顯辨識。

▲2名孩童舉手過馬路，結果白車駕駛非但沒有停讓，反而還加速通過。（圖／翻攝臉書／交通違規檢舉教學（公開版））



豈料快要走到對面時，有輛白色轎車正準備右轉，靠近斑馬線時，非但沒有慢下來停讓，反而是加速過彎，讓影片拍攝者氣得大罵「阿你不用讓喔」。

驚險的影片曝光後，不少網友氣炸大罵，「舉手也沒用啊！還是又要說小朋友在滑手機了」、「這罰6,000太少，至少1萬起跳」、「垃圾駕駛，有看到還要硬過」、「白車看到小孩仍不讓，台灣風格」、「這個真的有扯到」、「小朋友都舉手了，白色那台垃圾車是在小？畜生開的看不懂？」