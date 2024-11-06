　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2孩童舉手過斑馬線！白車「不停讓」加速過彎被罵爆

▲▼2名孩童舉手過馬路，結果白車駕駛非但沒有停讓，反而還加速通過。（圖／翻攝臉書／交通違規檢舉教學（公開版））

▲2名孩童舉手過馬路，結果白車駕駛非但沒有停讓，反而還加速通過。（圖／翻攝臉書／交通違規檢舉教學（公開版））

記者柯振中／綜合報導

台灣有不少駕駛不會停讓行人，立院對此修法提高罰則，但仍然時常傳出憾事。近日嘉義有2名小朋友過馬路，沒想到手都舉起來了，駕駛依舊不願停讓，反而是加速通過，影片在網路上曝光後，瞬間讓許多網友氣炸了。

一位民眾在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」上傳影片，當時這2名小朋友人在嘉義市的西區中山路、民生北路口，等到行人號誌轉為綠色後，便開始過馬路，為了確保安全，行進的其間還將手伸起，讓駕駛人能夠明顯辨識。

▲▼2名孩童舉手過馬路，結果白車駕駛非但沒有停讓，反而還加速通過。（圖／翻攝臉書／交通違規檢舉教學（公開版））

▲2名孩童舉手過馬路，結果白車駕駛非但沒有停讓，反而還加速通過。（圖／翻攝臉書／交通違規檢舉教學（公開版））

豈料快要走到對面時，有輛白色轎車正準備右轉，靠近斑馬線時，非但沒有慢下來停讓，反而是加速過彎，讓影片拍攝者氣得大罵「阿你不用讓喔」。

驚險的影片曝光後，不少網友氣炸大罵，「舉手也沒用啊！還是又要說小朋友在滑手機了」、「這罰6,000太少，至少1萬起跳」、「垃圾駕駛，有看到還要硬過」、「白車看到小孩仍不讓，台灣風格」、「這個真的有扯到」、「小朋友都舉手了，白色那台垃圾車是在小？畜生開的看不懂？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／《卡卡囌》製作人痛喊：朱鳳崗含冤而死！「我媽也輕生了」
徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證、愛妻肚皮
金針菇遭疑「加入邪教團體」首回應
選出史上第一位「女總統or重罪元首」　英媒：美國歷史性的一天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2孩童舉手過斑馬線！白車「不停讓」加速過彎被罵爆

改善桃園大溪交通塞車老問題　市議員李柏坊再提解方

數據說話！　市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

市議員吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

八年前提案爭取增設　小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

桃園發表復興區「新三寶」　激發在地創意推動精緻觀光

桃園利用無人機防治紅火蟻　90公頃農田僅需1個工作天

竹山民眾反映路口行人與行車管制號誌不同步　警：改行人早開時相

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

柯延押豬隊友是學姐 抓包隔空串證｜20241105 ET午間新聞

2孩童舉手過斑馬線！白車「不停讓」加速過彎被罵爆

改善桃園大溪交通塞車老問題　市議員李柏坊再提解方

數據說話！　市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

市議員吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

八年前提案爭取增設　小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

桃園發表復興區「新三寶」　激發在地創意推動精緻觀光

桃園利用無人機防治紅火蟻　90公頃農田僅需1個工作天

竹山民眾反映路口行人與行車管制號誌不同步　警：改行人早開時相

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

外送取餐店家竟在桃機二航廈　工會傻眼：以後跑外送要帶護照

快訊／川普與妻子在佛州完成投票　自信喊「會贏」且差距會很大

2孩童舉手過斑馬線！白車「不停讓」加速過彎被罵爆

「關鍵賓州」郵寄選票認定費時　美國大選計票料將拖延

他突收「陌生遺產繼承」霧煞煞　內行人曝先做這件事

選民陸續投票！現場畫面曝光　CNN：對美國與世界影響深遠的選舉

女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

京華城獲840%容積仍不滿足　沈慶京羈押前聲請釋憲慘吞敗

韓星愛牌MATIN KIM登台「首店開幕細節曝」！搶入手話題鐵牌包、T恤

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園利用無人機防治紅火蟻　效率高

小檜溪派出所終於啟用　林政賢「超感動」

2孩童舉手過斑馬線！駕駛不停讓加速過彎

竹山鎮路口號誌改行人早開時相民誤為故障

淡水邁向20萬人里程小鎮長為大城

改善桃園大溪交通塞車老問題　李柏坊提解方

市議員王珮毓　重批桃園市交通惡化？

吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

桃園發表復興區「新三寶」　激發在地創意

桃園4名學童誤食校園油桐花籽中毒

雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

基隆學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

孕婦國道旁急產南消接生母女均安

更多熱門

相關新聞

卓榮泰：週四以最大誠意邀朝野黨團溝通

卓榮泰：週四以最大誠意邀朝野黨團溝通

有關立法院今（5日）決議，前瞻第5期特別預算付委審查，但暫緩將「114年度中央政府總預算案」付委審查一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰感謝立院通過讓前瞻第5期特別預算付委審查，也會尊重立法院決議，週四持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

高金素梅不讓卓榮泰上台再轟禁伐補償　賴惠員嗆：我聽不下去

高金素梅不讓卓榮泰上台再轟禁伐補償　賴惠員嗆：我聽不下去

柯志恩表態反對3%首都分配稅款

柯志恩表態反對3%首都分配稅款

柯志恩不認同財劃法「金孫條款」　黃捷：歡迎一起反國民黨修法

柯志恩不認同財劃法「金孫條款」　黃捷：歡迎一起反國民黨修法

藍營版財劃法修法偏袒台北　陳其邁喊不公平

藍營版財劃法修法偏袒台北　陳其邁喊不公平

關鍵字：

馬路行人停讓立法院

讀者迴響

熱門新聞

銀杏最新路徑出爐！暴風圈最近台時間點曝　專家：逼近海警發布線

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

台南情侶雙屍命案！姐收「弟家鑰匙」察覺有異

許玲玲寫真尺度過大絕美尻肉曝光

獨／激戰同劇人妻4回！已婚男星「急關臉書」神隱

轟到臉都爛了！北韓軍慘遇烏軍「首波砲擊」

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應

歷史性1天　美將選出首位「女總統or重罪犯」

美兒少猥褻犯潛逃台灣正面照曝光　教育部憂「潛進校園」

苦盡甘來！11月運勢逆襲TOP3生肖

徐若熙「結婚又當爸」！開心曬身分證

銀杏颱風周四、周五最靠近「2地恐有豪雨」　低溫跌到17度

公車司機月薪91K羨煞！全場一看哭了「用命換來的」

《卡卡囌》製作人：朱鳳崗含冤死

立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面