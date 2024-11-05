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前瞻付委總預算案仍被封殺　卓榮泰：以最大誠意邀朝野黨團溝通

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰於立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

有關立法院今（5日）決議，前瞻第5期特別預算付委審查，但暫緩將「114年度中央政府總預算案」付委審查一事，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰感謝立院通過讓前瞻第5期特別預算付委審查，也會尊重立法院決議，週四持續以最大誠意，邀請立法院朝野黨團協商溝通。

李慧芝強調，行政院及立法院都是憲政機關，在憲法權力分立與制衡的憲政原則之下，行政院一向尊重立法院的預算審查權，但也希望立法院尊重行政院的預算編列權，在依循憲法第70條的精神，以及依照《預算法》跟《財政紀律法》等相關規定的前提下，在預算及法案等各方面攜手合作，持續推動各項福國利民的政策，才能夠讓全民受惠，這也是卓院長一直以來的堅持與期盼。

李慧芝指出，前瞻第5期特別預算今日付委審查，但尚有許多涉及國家安全、道路改善、農民權益等較今年新增部分之計畫仍需待明年度總預算通過後始得推行，尤其是年關將至，明年度軍公教人員是否能順利調薪3%，皆有待明年度總預算通過後始能核發。

李慧芝表示，卓院長及許多地方政府、民意代表都期待總預算案能及時付委審查，卓院長將盡最大努力，依照今日立法院決議邀請朝野各黨團再次會商，持續以最高度的誠意與立法院協商溝通。

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