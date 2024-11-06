不斷更新／川普佛州拿下400萬普選票　美國10州開始計票

▲肯塔基州選民投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統大選正式登場，共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗均已完成投票，全美各地投票所已陸續關閉，預計選舉結果最快會在美國當地選舉日深夜或是次日清晨出爐。

0839 全美10州正在計票

另外佛州已經約73%開票，川普448萬票領先賀錦麗373萬票。

►川普再奪西維吉尼亞州 「23：3」領先賀錦麗

0830 全美8州計票中 賀川佛州各突破300萬票

新罕布夏州、北卡羅來納州也開始計票，截至目前有8州進入計票階段。此前，肯塔基州、印第安納州、佛蒙特州、喬治亞州、佛州與維吉尼亞州已開始計票。

另外，美聯社最新統計，川普佛州普選票奪下386萬8854張，賀錦麗則有331萬4387張普選票。在維吉尼亞州，賀錦麗拿下8萬7997張票，川普拿下7萬1681張票。

0824 搖擺州戰況膠著！ 喬治亞州「僅差7000票」

美國總統大選陸續開票，根據《美聯社》報導，關鍵7搖擺州之一的喬治亞州，截至台灣時間上午8時20分，喬治亞州已開出3％的選票，川普以9.7萬張普選票領先，賀錦麗則以9萬張緊追，戰況膠著。

0819 川普在佛州奪229萬張普選票 小幅領先賀錦麗

美聯社最新統計，共和黨候選人川普在佛州取得領先，普選票奪下229萬4474張，賀錦麗則有213萬1405張普選票。

0810 川普拿下肯塔基州、印第安納州 賀錦麗奪佛蒙特州

美國總統大選陸續開票，根據《美聯社》報導，川普在肯塔基州、印第安納州收下19張選舉人票；賀錦麗則拿下佛蒙特州3張選舉人票。川普目前以19：3領先賀錦麗。

►美選3州開票出爐！ 川普19：3領先賀錦麗



除了肯塔基州、印第安納州和佛蒙特州外，喬治亞州、佛州和維吉尼亞州也開始計票。

0755 川普先拿下25多萬票 領先賀錦麗

肯塔基州、印第安納州投票所均已關閉，目前兩州普選票開票進度均為川普領先。

依據美聯社最新數據，在印第安納州，川普普選票17萬7496票、賀錦麗12萬6570票，在肯塔基州，川普普選票7萬7351張、賀錦麗3萬4978票。