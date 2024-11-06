快訊／內布拉斯加州全開出！　賀錦麗「232：212」緊咬

▲民主黨參選人、副總統賀錦麗。（組圖／達志影像／美聯社）
記者張方瑀／綜合報導
美國總統大選5日投票結束，目前各州正陸續開票，特殊計票制的內布拉斯加州開票完畢，由賀錦麗拿下第二選區的1票。
目前川普仍以232：212領先。
川普勝出州
北卡羅萊納州：16張選舉人票
緬因州國會第2選區：1張選舉人票
愛荷華州：6張選舉人票
蒙大拿州：4張選舉人票
猶他州：6張選舉人票
俄亥俄州：17張選舉人票
懷俄明州：3張選舉人票
南達科塔州：3張選舉人票
北達科塔州：3張選舉人票
堪薩斯州：6張選舉人票
德州：40張選舉人票
路易斯安那州：8張選舉人票
內布拉斯加州：2張選舉人票
內布拉斯加州國會第一選區：1張選舉人票
內布拉斯加州國會第三選區：1張選舉人票
密蘇里州：10張選舉人票
阿肯色州：6張選舉人票
阿拉巴馬州：9張選舉人票
密西西比州：6張選舉人票
田納西州：11張選舉人票
奧克拉荷馬州：7張選舉人票
南卡羅來納州：9張選舉人票
肯塔基州：8張選舉人票
印第安納州：11張選舉人票
西維吉尼亞州：4張選舉人票
賀錦麗勝出州
內布拉斯加州國會第二選區：1張選舉人票
維吉尼亞州：13張選舉人票
緬因州：2張選舉人票
新罕布夏州：4張選舉人票
科羅拉多州：10張選舉人票
紐約州：28張選舉人票
哥倫比亞特區：3張選舉人票
緬因州第一選區：1張選舉人票
伊利諾州：19張選舉人票
紐澤西州：14張選舉人票
馬里蘭州：10張選舉人票
麻州：11張選舉人票
康乃狄克州：7張選舉人票
羅德島州：4張選舉人票
佛蒙特州：3張選舉人票
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