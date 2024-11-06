排隊太長投不到票？美賓州民主黨要求「加時間」　法官裁定不允許

▲美國賓州威爾克斯巴里，民眾排隊等候進場投票。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國總統大選於當地時間5日登場，目前全美各地已經陸續關閉投票所，進入開票階段。不過，身為7大「關鍵搖擺州」之一的賓州，其設於大學旁的投票站卻仍大排長龍，即便投票時間已經截止，民眾仍無法擠進去；對此，一名法官不允許延長投票時間。

根據美媒CNN，此次美國總統大選中，民主黨候選人賀錦麗、共和黨候選人川普之間的竟成相當激烈，雙方在民調表現中伯仲之間、難分軒輊，因此位於賓州伯利恆的理海大學（Lehigh University），其投票站擠滿等候投票的人龍，民眾在現場等待長達數個小時。

該投票站為伯利恆第3區投票站，選舉當天出現大批等候排隊投票的人潮。對此，民主黨人士要求法官，將投票站的投票截止時間從美東時間晚上8時延長到晚上10時，以求能夠讓排隊4個小時以上的民眾完成投票。

民主黨人士聲稱，選舉委員會並未提供足夠的投票機或工作人員。對此，該名法官駁回了民主黨人士的請求，表示若是在晚間8點截止前現場排隊等候的選民，才能夠允許進場投票，至於晚間8點以後才到場排隊者，便無法入場投票。

理海大學位於賓州東部的伯利恆。2名大學生受訪時透露，他們在現場足足排隊等候6個小時，才終於完成投票。