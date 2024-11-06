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快訊／賀錦麗跟上！　搖擺州北卡「普選領先4萬票」

▲▼民主黨候選人、副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨候選人、副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選陸續開票，根據《美聯社》報導，關鍵7搖擺州之一的北卡羅來納州，截至台灣時間上午8時45分，北卡羅來納州已開出2％的選票，賀錦麗以7.6萬張普選票領先，川普目前為3.5萬張。

北卡羅來納州共有16張選舉人票；目前川普以23：3領先賀錦麗。

川普目前勝出州

肯塔基州：8張選舉人票

印第安納州：11張選舉人票

西維吉尼亞州：4張選舉人票

賀錦麗勝出州

佛蒙特州：3張選舉人票

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