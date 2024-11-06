川普確定當選美國總統　各國領導人獻祝賀！俄外交部狂酸賀錦麗

▲川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著2024美國總統大選開票進入尾聲，共和黨候選人川普拿下277張選舉人票，確定當選回鍋白宮執政。對此，全球各國領導人先後透過社群平台向川普祝賀，法國總統馬克宏期盼能共同努力，以色列總理納坦雅胡則稱是「巨大的勝利」，至於烏克蘭總統澤倫斯基則表示，選舉獲勝令人印象深刻。

根據美媒ABC News，自從川普在各州所獲得的選舉人票數遠遠領先民主黨候選人賀錦麗、確認將當選美國總統後，法國總統馬克宏便透過社群平台X發文祝賀，並提及川普當總統時的第一個任期，「準備好共同努力，就像我們4年來所做的那樣。帶著你我的信念、帶著尊重和雄心，為了未來的和平與繁榮。」

以色列總理納坦雅胡透過X向川普、前第一夫人梅蘭妮亞祝賀，「祝賀歷史上（川普）最偉大的回歸！您歷史性重返白宮，將為美國帶來重新開始的機會，並重新對以色列和美國之間的偉大聯盟做出強而有力的承諾。這是一次巨大的勝利！」

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基過去曾在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

烏克蘭總統澤倫斯基在X發文，稱讚川普勝選「令人印象深刻」。他表示，「期盼在川普的果斷領導下，實現一個強大的美利堅合眾國的時代。我們倚賴美國兩黨對烏克蘭持續推動強而有力的支持。我讚賞川普總統在全球事務中，致力於『透過實力達成和平』的方針，這確實能推動烏克蘭實現公平正義和平的原則。期盼我們能共同付諸行動。」

北約組織（NATO）祕書長呂特表示，「川普的領導，將再次成為維持我們聯盟強大的關鍵。我期待能夠再次與他合作，透過北約的力量推動和平」。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，「讓我們共同努力，建立跨大西洋夥伴關係，繼續為我們的公民謀求福祉。是否能締造千百萬的工作機會與大西洋兩岸數十億美元的貿易投資，取決於我們經濟關係的活力與穩定。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，「祝賀川普當選美國總統，取得歷史性的勝利。期盼未來的歲月裡能夠與您共事，成為最為親密的盟友，共同捍衛自由、民主、進取的基本價值。」

與此同時，俄羅斯外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）則透過X發布一段賀錦麗在競選期間內背誦聖歌的影片。當時賀錦麗在影片中表示，「哭泣可能會持續一整夜，但喜悅會在晨曦到來」；對此，札哈羅娃寫道，「哈利路亞，我自己補充一下。」

俄羅斯前總統兼前總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）透過Telegram寫道，暗示他認為一旦川普當選，則川普可能會限制美國對於烏克蘭的援助，「川普身上有一種『對我們有用』的品質。他作為一名徹頭徹尾的商人，非常不喜歡把錢花在各種隨從和『愚蠢的朋友』身上......問題是，川普將被迫為戰爭付出多少。」