賴清德社群X恭賀川普喊「我有信心！」　為國人帶來昌盛經濟繁榮

▲賴清德透過社群媒體X恭賀川普。（圖／賴清德X平台）



記者陶本和／台北報導

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）及副總統參選人范斯（J.D. Vance）所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，篤定當選美國第47任總統及第50任副總統。對此，總統賴清德6日晚間透過社群媒體X發文恭賀，他也強調「有信心」，台美之間長期的夥伴關係，建立在共享的價值與利益上，會為雙方國人帶來昌盛的經濟繁榮。

第60屆美國總統大選投開票作業已於美東時間5日陸續展開，截至台北時間6日晚間的開票結果顯示，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）及副總統參選人范斯（J.D. Vance）所獲選舉人票數已超過當選門檻270票，篤定當選美國第47任總統及第50任副總統。

賴清德則於晚間透過社群媒體X恭賀川普，並強調「我有信心！」台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮。

同時，總統府也以正式新聞稿表達恭賀。總統府表示，多年以來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；我們高度珍惜台美間的長期友好關係，未來也會在既有的基礎上，和美國新政府與國會攜手合作，共創台美關係新局。

總統府指出，台灣也會持續深化與美國共和黨及民主黨之友好關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，進一步鞏固台美關係發展。

另外，我國外交部也表示，已請我國駐美國代表處轉致賴總統致川普總統當選人的賀函；除祝賀勝選外，也表達期待在台美緊密友好夥伴關係的基礎上，進一步強化與川普政府的合作。