普丁不打算恭喜川普當選！　克宮：美國仍是「不友好國家」

▲ 普丁是否祝賀川普當選引發關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選仍在開票中，但共和黨候選人川普預料已通過當選門檻，各國領袖也紛紛發聲祝賀。不過俄羅斯克里姆林宮表示，總統普丁並沒有祝賀川普的計畫，且美國對俄國來說依然是「不友好國家」之一。

根據《天空新聞》，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在6日的例行記者會上表示，莫斯科密切關注選情並分析美國政界人士說法，但據他所知普丁目前沒有祝賀川普的計畫，還提及美國仍名列對俄國「不友好國家」名單。

當被問及川普是否會因普丁沒有祝賀感到不滿，佩斯科夫回答，「兩國關係目前正處於歷史低點，實際上已經沒有惡化的餘地」。

川普過去曾在干預選舉問題上和普丁站在同一邊，對抗美國情報單位，且反對軍援烏克蘭，不斷批評北約，但也譴責俄羅斯入侵烏克蘭，且聲稱和烏國總統澤倫斯基交情很好。

另一方面，俄國6日否認是美國大選期間炸彈威脅及企圖在飛機上安裝燃燒裝置的幕後黑手。聯邦調查局（FBI）指出，喬治亞州、密西根州、亞利桑那州及威州等5個搖擺州5日投票期間都有投票站收到網域在俄羅斯的炸彈威脅電子郵件；近期歐洲物流倉庫傳出的包裹爆炸案，安全官員也稱是俄羅斯陰謀，目的是在飛往美國的貨機上引爆。