快訊／川普贏下第1個搖擺州！　「232：193」大幅領先

2024美國總統大選於當地時間5日登場，目前全美各地已經陸續關閉投票所，並且進入開票程序，其中共和黨候選人川普已經在各州拿下超過200張選舉人票，遙遙領先對手民主黨候選人賀錦麗。對此，一些顧問向川普建議，若是拿下賓州等關鍵搖擺州，則可以「提前宣布」當選。