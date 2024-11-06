快訊／川普再拿1州！　「211：117」持續領先賀錦麗

2024美國總統大選5日登場，精神科醫師沈政男回想起2020年時，他曾發文預測拜登會當選，起初因為川普贏面較大，他還被冷嘲熱諷。然而，隨著開票進行，情勢逆轉，拜登逐漸迎頭趕上，那些貶低他的留言也逐漸減少，最後鳥獸散，「選舉結果預測，或其他時事評論也一樣，要有根據與數據，再依照科學原理，做出理性預測，然後務實接受結論，如此而已。」