4年前曾助拜登勝選！亞利桑那「1郡」投票機故障　延長投票2小時

▲亞利桑那州的阿帕奇郡延長投票時間。圖為亞利桑那州鳳凰城的選務人員正在處理選票。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

亞利桑那州法官裁定，阿帕奇郡（Apache）因多個投票站的投票機和打印機出現故障，影響選民投票，決定將投票時間延長至當地時間晚上9點，以保障受影響地區選民的投票權。

據CNN報導，根據法院命令，延長投票時間的9個投票站包括了Lukachukai、Lupton、Rock Point、Dennehotso、Chinle、Cottonwood、Wheatfields、Fort Defiance和St. Michaels。發布裁決的法官萊瑟姆（Michael Latham）表示，延長投票時間可能意味著選民必須填寫臨時選票，而這些選票將被「扣押」，等待進一步處理。

美國印地安人的「納瓦霍民族人權委員會」執行董事戈爾曼（Leonard Gorman）告訴CNN，投票站的投票機和印表機出現故障導致部分選民無法在預定時間內順利投票，這一情況對偏遠地區的納瓦霍選民影響尤其嚴重，因此委員會在投票問題出現後，向州法院請求將投票時間延長2小時。

阿帕奇是亞利桑那州2020年投票支持拜登的5個郡之一，當時拜登以不到1.1萬張選票的微弱優勢贏得該州。該郡2020年的總投票率較2016年成長了一倍，反映了當地居民對選舉的高度關注與參與。