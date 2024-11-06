快訊／賀錦麗拉回5票！　「232：198」落後川普

美國共和黨總統候選人川普搶下第一個搖擺州戰區北卡羅來納州，持續領先民主黨籍賀錦麗。其實在7大搖擺州之中，有6個搖擺州的普選票由共和黨候選人川普領先，包括北卡羅來納州、喬治亞州、賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州，剩下的內華達州則是尚未開始計票。