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快訊／川普勝選感言：我們創造歷史性夜晚！　全場高喊「美國」

▲▼ 棕櫚灘會議中心開票晚宴，川普發表勝選感言。（圖／路透）

▲ 川普在棕櫚灘會議中心發表勝選感言。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統大選持續開票中，共和黨候選人川普勝券在握，《福斯新聞》預測他連拿4個搖擺州篤定當選，海湖莊園開票晚宴現場氣氛高漲。川普和家人、副手范斯及幕僚登上棕櫚灘會議中心舞台，向支持者表示感謝，「我們創造歷史性的夜晚！」

川普在台上高喊，「我是你們的第47屆總統，和第45屆總統」，承諾選民「我每天都會為你們而戰」，「這將是美國的黃金時代」，「我們能夠讓美國再次偉大」，並感謝搖擺州北卡、喬治亞州、威州等關鍵選區支持，也一一點名家人表達感謝。

川普也邀請范斯上台發言，他先是向川普表示感謝，接著向台下人群說道，「我認為我們剛剛見證美國史上最偉大的政治復興」，「在川普總統的領導下，我們永遠不會停止為你們、你們的夢想和你們的未來而戰」，「我們將在川普領導下，迎來美國史上最偉大的經濟復甦」。

范斯將麥克風還給川普後，川普打趣說道，范斯顯示是個「不錯的人選」，「剛開始我受到一點批評，但我知道他腦子很好，差不多已經是最好的了」。

除川普家屬以外，大力挺川的億萬富豪馬斯克和政治盟友小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）都到場支持。當《福斯新聞》宣布川普勝選時，現場民眾高喊，「美國！美國！美國！」

連奪北卡、喬治亞、賓州及威州4個搖擺州，使川普累積277張選舉人票，通過270票當選門檻。另據《衛報》，川普助理在他發表談話以前透露，競選團隊相信他們能夠「橫掃所有搖擺州」。

各地川粉歡欣鼓舞之際，賀錦麗支持者則氣氛低迷。助理透露，賀錦麗今晚不打算發表談話，競選團隊聯合主席瑞奇蒙（Cedric Richmond）宣布，她計畫明天發表演說，競選總部支持者也陸續離開現場。

▼ 棕櫚灘會議中心開票晚宴，川普支持者歡欣鼓舞。（圖／路透）

▲▼ 棕櫚灘會議中心開票晚宴，川普支持者歡欣鼓舞。（圖／路透）

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