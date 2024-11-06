快訊／川普反超！在賓州奪逾200萬普選票　領先賀錦麗

▲依據賓州普選票開票進度，川普領先賀錦麗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選最新開票數據顯示，共和黨候選人川普截至目前拿下205張選舉人票，領先民主黨候選人賀錦麗117張選舉人票。在關鍵搖擺州賓州，賀錦麗起初普選票領先川普10萬多票，但現在川普已經成功反超。

美聯社最新數據顯示，賓州目前開票進度約58%，川普拿下202萬8522張普選票，賀錦麗則有191萬3326張普選票，換算下來，川普領先10萬多票。

賓州擁有19張選舉人票，是美國大選共和黨與民主黨必爭之地。