▲裴洛西在加州第11國會選區贏得連任。(圖/CFP)

記者邱晟軒/綜合報導

代表加州舊金山選區已超過35年、現年83歲的民主黨籍前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)在加利福尼亞州第11國會選區順利連任,這是她第20度連任。

裴洛西自1987年當選進入眾議院,並於2007年成為美國史上首位女性眾議院議長。自2003年起,她一直是眾議院民主黨的領袖,也被視為美國政壇最有權力的女性之一。

裴洛西在政治生涯中多次展現領導力,最近她在施壓現任總統拜登(Joe Biden)撤回2024年連任候選人資格中扮演了關鍵角色。她所代表的選區涵蓋了大部分的舊金山。



BREAKING: Former Speaker Nancy Pelosi wins 20th term with U.S. House race win.https://t.co/Aa1EM2pcFi pic.twitter.com/zSWExkOgfI