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美國總統大選開票中　川普怒控「選舉作弊」：執法人員來了！

▲▼川普5日在密西根州競選集會做出手勢。（圖／路透）

▲川普再度控訴選舉舞弊。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024美國總統大選於當地時間5日登場，目前全美已經關閉投票所，並陸續進入開票階段。然而，目前在選舉人票保持領先的共和黨候選人川普，卻又在社群媒體發文譴責，此次大選又發現關鍵搖擺州「選舉舞弊」的跡象。

根據《天空新聞》，川普在自己所成立的社群媒體Truth Social上發文寫道，「很多人都在談論（賓州）費城和底特律（密西根州）的大規模選舉舞弊行為。執法部門來了」；經過20分鐘後，他又在尚未提供任何證據的情況下，發文聲稱密西根州底特律也有警察駐守現場。

據悉，費城是賓州人口最多、面積最大的城市，而賓州與密西根州都是「關鍵搖擺州」，其他還有包括亞歷桑納州、喬治亞州、內華達州、北卡羅來納州與威斯康辛州，其中民主黨候選人賀錦麗、川普的競選團隊已經對7個關鍵搖擺州進行高達200多次的訪問，總共在這些州投入10億美元做宣傳。

具有民主黨背景的費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）則回應川普說法，告訴川普的競選團隊「這些指控沒有事實依據！」據悉，先前全球首富兼特斯拉執行長馬斯克聲援川普，為了促使民眾簽請願書支持言論自由與擁槍權，而推動每天隨機抽籤送100萬美元的活動，遭到克拉斯納起訴。

報導指出，川普團隊傳遞的訊息與2020年大選時如出一轍，他的競選團隊在包括賓州在內的多個州提起訴訟，指控選舉舞弊。而除了北卡羅來納州和佛羅裡達州的颶風之外，對選舉季節造成的最大干擾是俄勒岡州和華盛頓州邊境附近兩個投票箱中的選票被縱火損壞。

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