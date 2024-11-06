快訊／震撼彈！川普勝率衝破90％　《紐時》首次看好川普

▲美國大選開票中，川普賭盤勝選機率狂飆。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

2024美國總統大選開票進行中！根據最新開票結果，共和黨候選人川普已拿下205張選舉人票，僅需再獲得65張就能重返白宮。根據最新數據，川普的勝選機率持續攀升，Polymarket平台預測更一舉突破90%大關，創下歷史新高，而《紐約時報》選舉指針也首度轉向川普勝選，預測川普機率高達81%。





《紐約時報》預測模型：

川普勝選機率：81%

Polymarket平台：

川普：90.3%

賀錦麗：9.6%

Kalshi平台：

川普：80%

賀錦麗：20%

《紐約時報》選舉指針首次轉向預測川普勝選，具有重大指標意義。這份預測是根據即時開票結果、民調數據，以及剩餘選票預期走向綜合分析而成。



另外，加密貨幣預測平台 Polymarket 出現歷史性突破，川普勝選機率首度衝上90.3%，創下該平台有史以來的最高紀錄，與賀錦麗的支持率差距進一步擴大。另一預測平台 Kalshi 也顯示川普衝破 85% 勝率，遙遙領先賀錦麗的20％。



▼川普預測市場勝率飆90%，大幅領先賀錦麗。（圖／翻攝自Polymarket、Kalshi）