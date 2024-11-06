快訊／大幅領先！川普奪第2個搖擺州　「248：216」超前賀錦麗

▲美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選5日投票結束，各州正陸續開票，7個搖擺州之一的喬治亞州由共和黨候選人川普拿下，取得16張選舉人票。喬治亞州在2020年總統大選是由拜登拿下。

目前川普以248：216領先。

川普勝出州

喬治亞州：16張選舉人票

北卡羅萊納州：16張選舉人票

緬因州國會第2選區：1張選舉人票

愛荷華州：6張選舉人票

蒙大拿州：4張選舉人票

猶他州：6張選舉人票

俄亥俄州：17張選舉人票

懷俄明州：3張選舉人票

南達科塔州：3張選舉人票

北達科塔州：3張選舉人票

堪薩斯州：6張選舉人票

德州：40張選舉人票

路易斯安那州：8張選舉人票

內布拉斯加州：2張選舉人票

內布拉斯加州國會第一選區：1張選舉人票

內布拉斯加州國會第三選區：1張選舉人票

密蘇里州：10張選舉人票

阿肯色州：6張選舉人票

阿拉巴馬州：9張選舉人票

密西西比州：6張選舉人票

田納西州：11張選舉人票

奧克拉荷馬州：7張選舉人票

南卡羅來納州：9張選舉人票

肯塔基州：8張選舉人票

印第安納州：11張選舉人票

西維吉尼亞州：4張選舉人票



賀錦麗勝出州

夏威夷州：4張選舉人票

內布拉斯加州國會第二選區：1張選舉人票

維吉尼亞州：13張選舉人票

緬因州：2張選舉人票

新罕布夏州：4張選舉人票

科羅拉多州：10張選舉人票

紐約州：28張選舉人票

哥倫比亞特區：3張選舉人票

緬因州第一選區：1張選舉人票

伊利諾州：19張選舉人票

紐澤西州：14張選舉人票

馬里蘭州：10張選舉人票

麻州：11張選舉人票

康乃狄克州：7張選舉人票

羅德島州：4張選舉人票

佛蒙特州：3張選舉人票