立冬來了！命理師警告「4生肖逢天刑星」感情巨變　他為錢翻臉

▲4生肖立冬後容易出現感情的糾葛與爭議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

本週四（7日）便是二十四節氣之一的「立冬」，代表時序正式進入冬天，在進入冬天後，有一顆星會為人們帶來口舌之爭，這顆星便是「天刑星」。紫微斗數專家姚本軍老師表示，在紫微斗數中，天刑星與訴訟、法律糾紛、口角紛爭密切相關，象徵著挑戰、衝突和外在的壓力，暗示著生活中出現的一些強烈的對抗或不平衡。在立冬節氣影響下，4類生肖人更需要注意感情上的問題，避免為自己帶來麻煩與爭議。而這4個生肖分別是馬、猴、鼠、狗。

紫微斗數專家姚本軍老師在FB粉絲專頁發文表示，除了上述情形外，天刑星也往往帶來自我檢討或調整的契機，促使人們反思自己的行為和價值觀。它雖帶有負面影響，但若能妥善面對，往往能成為成長的契機。

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生肖馬

2024年立冬起，當生肖馬的人遇上天刑星，在愛情方面的感受與發展上，會表現出較為波動的情緒。由於天刑星的影響，這段時期會出現誤解或爭執，特別是伴侶間容易因意見不合或小事而產生摩擦。此星曜也加強個人的自我意識，使人更加敏感和在意伴侶的言行，甚至可能有不信任感產生。

然而，這段時期也是重新定義感情關係的契機。若雙方能坦誠溝通、釋放壓力，就有機會將困境轉化為互相理解的過程。天刑星的特性在於「破而後立」，即使感情遭遇挑戰，若能以理性應對，不僅能維持關係，更能深化彼此的理解與默契。

生肖猴

2024年立冬之後，天刑星對於生肖猴的人而言，暗示著感情關係會經歷較多挑戰和不和諧的波動。需要注意的是伴侶之間的互動與情感發展，因為天刑星的特性則帶來對立、糾紛和壓力，容易使雙方產生摩擦或分歧。

天刑星會使生肖猴人更在意伴侶的言行舉止，可能因小事爭吵，甚至將對方的無心之言解讀為冒犯。雙方都變得較為固執、不願妥協。也挑戰彼此的信任感，容易出現猜疑或不安全感，特別是對方若無法在情感上及時給予肯定，則引發更深的誤解。

伴侶之間容易因小事爭執而選擇暫時分開，然而，若能在冷靜後重回理性，感情也可能因此更為穩固。

生肖鼠

2024年立冬時節，生肖鼠的人遭遇天刑星，顯示出在外出、移動或變動環境的過程中，情感會受到影響，帶來一些挑戰和不穩定的狀況。這種情形出現在工作出差、旅行、或搬遷的過程中，感受到環境變動帶來的壓力，進而影響情緒表現。容易因外界的煩躁或疲憊而對伴侶缺乏耐心，甚至引發爭執。

這段期間特別容易出現誤解或溝通不良。天刑星使彼此在距離中產生不安全感，導致一方對另一方的關心產生質疑，進一步引發猜忌或誤解。

此外、在與外界接觸的過程例如開車、走路、通勤時，容易因小誤解或一時情緒管控不當與他人產生摩擦，卻將情緒帶給伴侶產生彼此之間的紛爭，進而影響情感生活。

生肖狗

當2024年立冬起，生肖狗的人遇上天刑星時，帶來的壓力和衝突將讓金錢議題成為感情中的敏感點，導致情感發展中出現摩擦，需要特別留意與金錢相關的情感問題。

天刑星容易帶來誤解和對立，因此在與伴侶的互動中，金錢議題成為爭吵的導火索。例如，雙方對於開支、儲蓄或投資的觀點不一致，可能會激化情緒，甚至引發不必要的爭執。

對於生肖狗的人而言需要注意金錢流動中的挑戰，容易在此時感到額外的財務壓力。如意外支出例如罰單或收入減少例如獎金縮水，這些壓力會間接影響彼此的相處，讓感情中多了一份緊繃感。同時因為金錢問題而感到自尊受損，進而在情感中變得敏感或防禦心強。

這段期間是建立更健康的金錢管理方式，以及彼此價值觀磨合的好機會。若能透過溝通達成共識，不僅能化解財務帶來的壓力，還能促進彼此感情的進一步深化。請記得將情感需求和財務議題分開處理，避免因金錢問題而影響感情的穩定。

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