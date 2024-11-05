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新北電商學院交流會　助企業跨境拚全球商機

▲新北電商學院交流會。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市政府自2020年成立「新北電商學院」以來，已輔導超過1,000家企業及5,100人次參與，透過持續更新的主題與輔導模式，加速企業數位轉型與跨境布局。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024新北電商學院於今（5日）舉辦「新北電商學院年度交流會」，本次邀請台灣行銷科技領導品牌-阿物科技的行銷副總陳岱旻，及國際知名電商平台-亞馬遜全球開店的張育如區域拓展總監，深入剖析2025年AI趨勢對出口產業的影響，為企業提供實務性的國際平台上架策略。另外活動也邀請過往成功輔導的2家公司分享上架國際平台面臨的課題及解決方法，期盼協助更多新北業者進入跨境電商領域，拓展國際商機。

經發局副局長陳玫秀表示，在數位行銷的時代，電子商務和數位轉型已成為全球趨勢，而跨境電商是關鍵環節之一，同時因應生成式人工智慧（GAI）技術的崛起，也為電商領域開啟了新的可能性，因此今年新北電商學院以推動企業跨境電商為目的，致力於協助企業順利進入國際市場，推出AI數位工具應用、產業行銷、平台優化及品牌行銷4大主題等AI應用課程，幫助企業掌握最新的科技，提升行銷、客戶服務和數據分析能力，協助企業了解國際消費需求，並於年度交流會邀請電商領域的專家及成功學員分享經驗，為參與企業開啟了全球市場的嶄新視野。

▲新北電商學院交流會。（圖／新北市經發局提供）

▲2024新北電商學院於5日舉辦「新北電商學院年度交流會」，現場氣氛熱絡。

亞馬遜全球開店區域拓展總監張育如經驗分享，亞馬遜最新的AI驅動跨境策略，指出AI技術不僅提升產品上架效率，還重塑品牌與消費者之間的互動方式，讓企業在全球競爭中佔得先機。阿物科技行銷副理陳岱旻則以生成式AI為核心，展示AI技術在行銷自動化、數據分析及市場預測中的應用，幫助企業實現全面的跨境運營升級。

新北電商學院傑出學員和盛企業的辛經理表示，「透過精準的數位廣告策略及生成式AI技術，我們在輔導期間大幅提升了產品的曝光率和銷售量。」，立象科技則利用AI市場分析工具及優化上架策略，使其MIT標籤機在國際市場上聲量大幅提升，成功拓展全新市場。

▲新北電商學院交流會。（圖／新北市經發局提供）

▲亞馬遜最新的AI驅動跨境策略，指出AI技術不僅提升產品上架效率，還重塑品牌與消費者之間的互動方式，讓企業在全球競爭中佔得先機。

經發局補充，今年新北電商學院提供電商培訓系列課程、進階專案輔導及電商諮詢輔導，有超過270家企業及1,000人次參與，其中12家新北企業成功在Amazon、Newegg等國際平台上架，三個月內共創下9,394張訂單的亮眼成績。

新北市政府自2020年成立「新北電商學院」以來，已輔導超過1,000家企業及5,100人次參與，透過持續更新的主題與輔導模式，加速企業數位轉型與跨境布局。更多電商資訊、服務及活動詳情，請至「新北電商學院」官方網站查詢。

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