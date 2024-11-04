新北交通鑑定服務更貼心　加裝無障礙升降椅上線

▲新北加裝無障礙升降椅上線。（圖／新北市交通事件裁決處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通事件裁決處為優化肇事鑑定開會環境的無障礙服務，提供受傷或行動不便的民眾能方便進入鑑定會的會議室，除了設置無障礙坡道、扶手，近期更加裝無障礙升降椅，便利又貼心。

裁決處長李忠台表示，之前裁決處在收到民眾申請肇事鑑定後，會寄發開會通知單，請民眾至位於樹林區中正路臺北區監理所C棟2樓的事故鑑定會說明事故案情，惟因受限於鑑定會舊建築物的現有結構，部分民眾因車禍受傷或長者上、下樓不便，所以便由鑑定委員下樓來聽取民眾意見。

經裁決處統計今年截至9月底，申請事故鑑定案共3,107件，其中有包含多處受傷民眾共有1,521件；因此考量受傷或行動不便者的需求，同時為打造友善的無障礙環境，裁決處在鑑定會建築物增設了無障礙坡道、扶手，並於上個月加裝無障礙升降椅，當有行動不便的民眾要上樓開會前可先按無障礙服務鈴，即有服務人員協助乘坐升降椅並進入會議室，使用率達9成。

此外，如會議中有肇事地點及相關位置標示需求時，服務人員也會主動提供無線光筆，供行動不便的民眾輔助使用；鑑定會1樓亦設有無障礙廁所，讓肇事鑑定會議環境更加友善，未來裁決處將持續優化各項服務，全面提升服務品質。