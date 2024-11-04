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新北五股觀音坑溪橋重建將完工　預計11月中旬開放通行

▲新北五股觀音坑溪橋重建將完工。（圖／新北市高灘處提供）

▲觀音坑溪橋重建工程於9月完成吊裝作業。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著觀音坑溪橋的重建工程接近尾聲，新北市政府高灘地工程管理處表示，預計今年11月中旬開放觀音坑溪橋通行，使民眾得以橫越觀音坑溪，享受全新的河濱休憩環境。

新北市高灘處長黃裕斌表示，自2023年4月五股觀音坑溪舊橋倒塌事件後，市府迅速展開重建工作，採用統包方式投入新臺幣7,370萬元加速重建進度。新北市長侯友宜於今年8月現場視察時表示，市府將橋梁安全放在首位，並確認新橋結構穩定無虞後，將於11月開放，供市民通行。

▲新北五股觀音坑溪橋重建將完工。（圖／新北市高灘處提供）

▲橋梁橫跨觀音坑溪且位於河川區域範圍，易受自然因素影響。

高灘處長黃裕斌指出，施工過程中面臨的挑戰包含複雜的地質條件及重疊的施工動線等，其中最為困難的橋梁吊裝部分已於2024年9月吊裝完成；目前尚餘全區鋪面及景觀工程，其中噴花彩繪地坪最易受天氣影響，高灘處將努力克服困難加緊趕工，預計於11月中旬開放通行，供民眾順暢的自行車通行動線。黃裕斌更補充說明，觀音坑溪橋的重建亦融入當地生態特色，設置生態解說牌以促進生態教育，提升民眾對自然環境的認識與關懷。

新北市政府對於市民在重建期間的耐心等候表示感謝，期待觀音坑溪橋的完工，能為市民帶來更便捷、友善的騎行環境，市府將持續致力於為每位市民創造安全且舒適的生活空間。

▲新北五股觀音坑溪橋重建將完工。（圖／新北市高灘處提供）

▲觀音坑溪橋重建工程預計11月中旬開放通行。

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