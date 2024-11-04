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新北打造女性友善城市　淡水女路4.0培育導覽人才

▲淡水女路4.0培育導覽人才。（圖／新北市社會局提供）

▲淡水女路4.0成果發表會大合照。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局於2日結合新北市社區旅學關懷協會及淡水區公所在淡水P cafe聯合舉辦「淡水女路4.0」成果發表會，透過結合女性力量以及淡水地方文化特色，並利用時下流行的實境解謎遊戲，讓參與者同時可以多元學習與探索，更添加了許多樂趣與參與感，顛覆對於傳統導覽經驗之想像。

新北市社會局副局長吳淑芳表示，截至2024年9月，新北市人口數為404萬6,022人，其中女性人口為208萬321人，占51.42%，其中中高齡婦女為71萬5,288 人，占34.38%。根據新北市中高齡婦女服務需求分析指出，中高齡婦女因結婚育兒因素脫離職場，即便有意願返回就業市場，但面臨專業中斷、與職場脫節、自信心不足以及仍有家庭照顧需求等，重返職場之路更為辛苦。市府近年來為培力中高齡女性，結合區公所、在地團體，陸續發展出平溪菁桐女路、淡水女路及貢寮海女等，除促進女性社會參與，也提升二度就業及中高齡女性經濟實力。

▲淡水女路4.0培育導覽人才。（圖／新北市社會局提供）

▲成果發表會由學員演出張聰明（蔥仔）和養祖母陳塔嫂的故事，張聰明說牧師馬偕鼓勵她讀書，後來張聰明（右2）成為牧師娘。

新北市社區旅學關懷協會李琪理事長表示，自2021年起透過淡水女路培力計畫至今已超過100位婦女培養導覽專能培力，並開闢四條女路，成功幫助50位以上女性成為在地導覽員創造非典型就業機會，透過彈性就業模式及準備性就業職場，開創多元友善的就業環境。

今年度「淡水女路4.0」除了招募新學員，也凝聚前三屆的經驗與成就，幫助新舊學員持續深化各方面能力，挖掘淡水地區婦女的故事和貢獻，包括對社區、家庭和職場的影響，以展示女性的多才多藝和豐富經歷。透過女性生命故事，促進不同年齡層之間的互相理解和尊重，共同繪製出女力田調地圖與女性地標。淡水女路4.0共有22位學員完成培訓巡演，其中還包含3位新住民女性，除讓新住民看見淡水在地歷史，也展現新北市是個多元友善的城市。

▲淡水女路4.0培育導覽人才。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社會局副局長吳淑芳到場鼓勵並頒發結業證書給學員。

值得引人注目的是在今年度淡水女路開發全台第一套《性平教育城市解謎》，透過培訓劇本創作、演員與導演技能訓練、辦理影像敘事工作坊等，創造一個引人入勝的城市解謎體驗。在體驗中結合女性故事、教育、視覺元素，讓參與者更能深入了解在地文化、歷史與性別平等議題，創新性地結合到地方女史、教育、戲劇和旅行等多元元素，提供有趣而富有教育性的體驗。

成果發表會並由學員扮裝演出張聰明與馬偕博士結識、求學的故事，還有蔡阿信醫師、女詩人汪李如月在淡水發光發熱的傳奇。淡水女路不僅促進了女性重返職場的機會和提升社會參與，也彰顯了新北市持續在推動性別平等和女性賦權方面的努力。透過結合地方文化特色和創新的體驗解謎遊戲，幫助參與者更能深入了解女性在社會中的重要角色。

▲淡水女路4.0培育導覽人才。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市社區旅學關懷協會理事長李琪說淡水女路已開發4條導覽路線，歡迎各界前來走訪。

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