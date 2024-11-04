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新北原民自住方案上路　烏來水源三通發布實施

▲新北原民自住方案上路 烏來水源三通發布實施。（圖／新北市城發局提供）

▲烏來水源特定區計畫範圍鳥瞰圖。（圖／新北市城發局提供）

記者郭世賢／新北報導

大臺北水源特定區位於翡翠水庫集水區範圍內，共包含烏來、坪林、新店、臺北水源等4個水源特定區計畫，總面積約7萬多公頃，約佔新北市1/3面積，市府刻正推動都市計畫通盤檢討，其中，烏來水源三通業經二級都市計畫委員會審議通過，將於11月4日發布實施。

城發局長黃國峰表示，烏來區為本市唯一原住民行政區，烏來水源特定區係屬集水區範圍，本次通盤檢討除辦理主細計拆離、計畫圖數位化，並檢討土地使用管制，保安保護區新增得作公共服務相關設施；另考量原住民保留地多位於保安保護區，新增得作原住民自住住宅使用，並研訂「原住民保留地興建自住住宅審查要點」，屬2018年4月30日發布實施「全國國土計畫」前既有之房屋，得申請增、修、改、重建，總樓地板面積最高495平方公尺（烏來水源特定區約200戶受惠）；屬空地新建，則須符合基地面積1,000平方公尺以上，且為原始地形平均坡度30%以下之土地，總樓地板面積最高為330平方公尺（烏來水源特定區約 5公頃多空地可為新建基地）。

另考量烏來區整體觀光發展、旅遊住宿安全，本次通盤檢討研擬「申請變更為溫泉產業專用區審查要點」作為「2009年臺北縣溫泉區管理計畫」烏來溫泉區產業輔導政策之配套措施，輔導列管之溫泉旅館（位於烏來水源特定區計16家）得於適宜區位以個案變更方式申請變更為「溫泉產業專用區」。

新北市府辦理水源特定區計畫通盤檢討，繼坪林水源特定區計畫2024年1月25日發布實施後，烏來水源特定區計畫接續於11月4日發布實施第一階段，新店水源、臺北水源特定區計畫尚於內政部都市計畫委員會審議中，市府將持續推動都市計畫檢討作業，以達成水源地區永續發展及保障民眾權益之目標。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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