新北喝茶也能好菌多　青農李若嘉推出益生菌茶包

▲李若嘉將自家茶葉添加益生菌，研發好菌肌動茶。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

世芳有機茗茶園為坪林著名有機茶園，堅持有機種植與環境永續共存，並建立「醜醜茶」品牌，除販售有機茶葉外，亦有各式茶點如茶葉蛋捲、牛茶糖等，及辦理食農教育一日茶農體驗，讓民眾體驗坪林茶鄉文化，現在更照顧民眾健康，與輔仁大學服務設計研究中心合作開發，將益生菌加入茶葉中，研發出喝茶更健康的「好菌肌動茶」，新北市政府邀請民眾支持青農喝健康好茶。

坪林「世芳有機茗茶園」為青農李若嘉與先生陳錠鋐共同經營，茶園內都是30年以上的老茶樹，茶葉風味顯得成熟富有層次感，並以有機茶園常見的蟲咬痕不美觀的醜醜外表，為自家茶葉建立「醜醜茶」品牌。擅長料理的李若嘉也研發各式茶點，如：茶葉蛋捲、茶糖、牛茶糖，還開設「恰到好處本舖」餐廳，讓民眾吃美食也能品好茶，並辦理茶葉食農教育，提供民眾認識有機茶園，體驗採茶、製茶及茶粿料理。

▲青農李若嘉經營世芳有機茗茶園。

李若嘉因茶農體驗活動結識輔仁大學師生，聊天中得知輔仁大學蔡宗佑教授團隊對於益生菌有深入研究，便有將茶葉結合益生菌的想法，前年開始與輔仁大學服務設計研究中心合作，將自家茶葉添加益生菌，完成好菌肌動茶的研發，希望提供現代人健康好喝的茶飲。

青農李若嘉表示，國人喝茶習慣以熱水沖泡，但益生菌遇到熱水容易喪失活性，因此改用冷泡方式沖泡「好菌肌動茶」，在香氣及回甘都有良好風味，還能保留更多兒茶素，另外也感謝新北市政府農業局協助，讓產品包裝能結合世芳有機茶園永續生態特色，現在新推出3個月內享有9折優惠，歡迎民眾可至世芳有機茗茶園網站及恰到好處本舖餐廳購買。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北青農除了農業生產，也涉及多方領域，本次青農李若嘉跟大學團隊合作推出農業生技新產品，讓民眾喝好茶顧健康。青農是新北農業最強力的骨幹，秉持「農業健康市/式」的理念，農業局與新北青農共同來打拚，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

▲陳錠鋐創立自家「醜醜茶」品牌。

▲世芳有機茗茶園推動食農教育，辦理一日茶農體驗。