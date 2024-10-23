屏東廚神爭霸戰營養午餐創意料理秀　即日起報名至11／15

▲第二屆廚神爭霸戰即起報名至11月15日止 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣去年首次辦理「廚神爭霸戰~營養午餐創意料理秀」獲得廣大迴響，第二屆初賽徵件自即日起開始報名至11月15日止，邀請縣內高國中小學校午餐秘書、營養師、午餐團膳廠商等各方料理高手組隊參加。今年報名參加隊伍提供參賽練習及食材費用3000元與餐盤組具1套。

初賽將選出12組隊伍進入決賽，訂於12月7日上午9時在屏榮高級中學德致館舉辦。參賽隊伍第一名共1組獎金5萬元、第二名共2組獎金各3萬元、第三名共3組獎金各2萬元、佳作共3組獎金各1萬元，入選共3組獎金各5千元，只要進入決賽並完成比賽即能獲得獎金，進入決賽的料理同時也獲得納入營養午餐菜單內，讓各校選擇並供應。

決賽採現場評審評分，聘請專家學者、校園營養師及兒少代表等人擔任評審委員，現場成績占60%，另外的40%由縣內縣立高國中小學生網路票選進行總成績的計算，在114年1月4日的頒獎典禮上，將由周春米縣長抽出500名上網投票學童200元禮券。

第二屆屏東廚神爭霸戰延續第一屆辦理的精神，不僅將學校的營養午餐的衛生安全及美味納入評比，更讓學童以投票方式進行營養午餐的票選，將兒童表意權落實在營養午餐的選擇上。在營造優質的學校午餐氛圍的同時，滿足學童對營養午餐的期待，也讓學童的表意權充分表達。