川普關稅恐釀「日用品飆漲」　美國人購買力年損780億美元

▲投票日前夕，川普在賓州匹茲堡造勢。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全美零售聯合會（NRF）4日公布報告指出，川普提議施加普遍關稅、尤其對中國商品課徵更高稅額的做法，可能導致服飾、玩具、家具、家電、鞋類、旅遊商品的價格急遽飆漲，導致美國消費者的年度購買力，損失780億美元（約新台幣2.5兆）。

NBC、路透社報導，共和黨總統候選人川普曾說，他將對所有進口商品課徵10%或20%關稅，中國商品還要再加碼，課徵60%至100%關稅。

NRF研究6大類零售商品之後發現，川普提出的2種關稅政策，都會帶來相當劇烈的通膨影響，幾乎所有類別將出現「2位數」百分比的價格漲幅。

舉例來說，服飾成本可能上升12.5%到20.6%，意味著一條80美元（約新台幣2555元）的男性牛仔褲，可能漲到90至96美元（約新台幣2874至3066元）。一件100美元（約新台幣3193元）的外套，可能漲到112至121美元（約新台幣3577至3864元）。

這份報告也發現，玩具的價格漲幅將會最大，高達36.3%至55.8%。如此一來，一張200美元（約新台幣6387元）的嬰兒床，可能要213至219美元（約新台幣6801至6994元）才買得到。

此前，就有多份經濟或產業分析指出，川普強硬的貿易政策，可能導致通膨。