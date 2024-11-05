日經亞洲：美大選結果將讓亞洲商品面臨關稅高風險

▲美國副總統賀錦麗（左）與前總統川普（右）。（圖／路透）



文／中央社紐約4日綜合外電報導

美國選民將在5日的投票中選出新總統，若共和黨候選人川普擊敗民主黨對手賀錦麗，並履行加徵關稅的競選承諾，亞洲經濟體的貿易條件勢必面臨調整，輸美商品關稅也可能全面調升。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，選前民調顯示，前總統川普與現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）的支持度不分軒輊。在選舉人團制度下，賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州、喬治亞州、北卡羅來納州、亞利桑那州、內華達州這7個搖擺州可能決定大選結果。

由於川普選戰期間主打提高關稅，大選結果將對亞洲經濟體造成直接影響。

川普上月接受全美最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）專訪時說，關稅是「最美麗的字眼」、「這個國家可以透過適當運用關稅來致富」。

川普的主要目標將鎖定亞洲最大經濟體中國。2022年美國從中國進口價值5360億美元的貨品，在進口總額中占比16.5%，為美國第一大進口來源國。

川普曾表示，他將對中國進口商品祭出60%或更高的關稅。他聲稱中國將付出關稅，但其實關稅將由進口商支付，而且可能被轉嫁到消費者身上。

他也曾提議針對所有外國商品課徵10%到20%的全面性關稅，此舉將推升日本、越南、韓國等美國主要貿易夥伴的商品成本。

曾任世界貿易組織（WTO）副秘書長的皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）客座學者沃爾夫（Alan Wolff）10月在部落格文章中寫道：「這項實驗的風險非常高，無法估計會到什麼程度。關鍵在於：川普總統第2任期課徵的關稅，其影響將無法估量。」

賀錦麗則批評，川普所提關稅計畫形同要求每個美國家庭每年多付約4000美元「消費稅」。她並未說明自己的關稅計畫，不過分析人士預期，她的貿易政策基本上將是「拜規賀隨」。總統拜登保留川普時期對中國實施的多數關稅措施，並提高中國進口太陽能板和電動車的關稅。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）資深中國分析師李子謙說：「賀錦麗和川普執政的主要差異將在於實施保護主義措施的速度和範圍。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）