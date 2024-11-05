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大陸 大陸焦點 特派現場

狙擊手待命、設圍欄！陸保守關注美投票氛圍　學者無奈誰勝都一樣

▲▼2024美選,賀錦麗,川普。（組圖／路透）

記者任以芳／北京報導

美國當地時間11月5日零時剛過，四年一度的美國總統選舉投票正式開始，大陸官媒和主流媒體多半以保守方式報導美選，《央視》今除了報導美國新罕布夏州小鎮迪克斯維爾率先投票消息，大多「引述」美媒報導介紹美選。另，談及本次大選牽動中美關係，大陸國際關係學者們認為，無論是誰勝選，其對華政策不會有太多「友善」的改變，尤其注意「善變」的川普會以交易形式與中國談判，包括台海局勢，製造更高的新關稅等激烈手段。

美國大選投票於傳統美東時間11月5日凌晨12時（台灣時間11月5日下午1時）開始投票，新罕布夏州僅12人的小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）率先開出「全美第一張」總統選票，共和黨候選人川普（Donald Trump）或民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），兩人票數三比三平手。

▲▼ 狙擊手待命、封窗、設圍欄，陸媒關注 。（圖／翻攝 中新網）

▲陸媒更多關注美國各地投票緊張氛圍，狙擊手待命、封窗、設圍欄等情況。（圖／翻攝 中新網）

全世界都在關注美選消息，大陸官媒以及主流媒體依然採取相對保守報導方式，綜合熱門互聯網入口《百度》，搜索美選關鍵字從今年3月累積至今下午17時才破百條詞條。

今天報導美選最新動態，多數媒體跟著官媒《央視》發布新聞內容。下午1時左右先報導美國新罕布夏州小鎮迪克斯維爾開始投票，宣布美選開始，之後跟進該小鎮開票結果，標題以「美國首個投開票結果出爐」「賀錦麗和川普以3票比3票持平」，其餘內容則是報導美選氛圍緊張，比如狙擊手待命、民眾店家釘死窗戶、設置圍欄、麵包店因美選賺錢等。

民調解讀，《央視》持平引用《美國全國廣播公司》（NBC）3日公佈的選前分析，內容指出「川普與賀錦麗支持率打平，各為49%，僅2%選民表示尚未確定投票給誰。」「這場異常膠著的選戰凸顯當今美國政治、社會的強烈極化。」「民調顯示，無論誰勝選，六成選民相信美國民意將繼續分裂。約三分之二選民相信，美國已步入錯誤方向。」

截至目前，大陸今日整體報導氛圍偏保守，除了《中新網》有快訊美國新罕布夏州部分地方開始投票，其他官媒或主流媒體並未以快訊報導美選，更多重點放在習近平在湖北調研、珠海航展、第七屆上海進博會、中日會談等新聞事件。中共中央總書記習近平之父習仲勛為故事藍本的電視劇《西北歲月》，恰巧選在今天5日首播，不少陸媒跟進報導。

▲▼ 賓州是美選重要搖擺州 。（圖／路透）

▲ 賓州是美選重要搖擺州之一 ，陸媒避開分析搖擺州翻盤各種可能性。（圖／路透）

大陸媒體整體氛圍選擇以保守，沒有過多即時性新聞來冷處理美選報導，也避開預測美國搖擺州翻盤可能性，即使有報導也使用「可能」、「些微差距」等用詞。

針對美選對中美影響、世界國際經濟等局勢，大陸專家學者分析大多一致認為，無論是共和黨候選人川普或民主黨候選人賀錦麗勝選，對華政策不會有太改變，絕對不會往友善的方向改變。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受台媒訪問，首先梳理川普擔任美國上一任總統期間的對華政策。包括組建和發動旨在鉗制中國和對華備戰的印太四國聯盟，全力推進主要針對中國的太平洋美軍戰力和戰略武器體系的大增進和大升級，並且制定「台灣關係法」，之後又出台重大涉台法「台灣旅行法」。

時殷弘分析，「2018年元旦起，川普突然對華全面翻臉，先後發動對華貿易戰和高技術戰，2020年3月起對華歇斯底里，包括傾覆中國政權，作為公然的政策綱領。」

「在拜登政府全面加劇對華擠壓、遏制、備戰後美國對華關係遠更惡化的環境中」時殷弘認為，架設川普再次當選，「除對歐和跨大西洋關係及美墨關係的態勢會變化重大外，其他基本對外政策大致與拜登政府相比將有過之而無不及。」

時殷弘談到賀錦麗若當選，如同拜登，一不將傾覆中國政權當作公開的綱領性目的，二有比川普大得多的具體的政策可預見性。「遙望未來，無論賀錦麗和川普當選下一屆美國總統，對華政策的連續性必定大於變異的可能。」

▲▼ 中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮 、美選之下中美關係前景 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮 。（資料圖／記者任以芳攝）

中國人民大學國際關係學院教授、美國問題專家金燦榮出席座談會「美國大選前夜透視活動」則分析，「兩岸關係本質上是中國內政，是內戰遺留的產物，但美國因為歷史原因確實一直插足其中，無論誰當選，美國總統都會打『台灣牌』，不會改變。」

金燦榮先前已多是強調，川普朝向「交易」可能性更大，賀錦麗除了延續拜登政府政策，更講原則性。「兩個人都要在戰略上整中國，都會打『台灣牌』，具體打法不一樣。」

上海外國語大學傑出教授黃靖則強調，「不要對美國抱有任何幻想，美國是不會讓你和平的。」黃靖指出，兩岸關係實際上是中美關係的問題，也是中美力量對比的問題。

他也舉例，美國一方面要控制住「台獨」，把韁繩拉緊。現在情況變了，美國控制不了，「台獨」再往前衝他就不去了，比如中國解放軍「聯合利劍－2024B」首次派出海警艦隊繞台，這是非常重大突破，美國對此只有譴責，未做出實際力挺。

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