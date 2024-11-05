華爾街過半投資人挺川普！股價已有變化　金融市場準備應對

▲53%華爾街投資人看好川普會勝選。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2024美國總統大選已正式開始投票，華爾街與投資界內部對候選人的偏好也逐漸顯露。最新調查顯示，53%華爾街投資人都認為共和黨候選人川普將重新入主白宮，就連金融市場也提前為川普勝選後的政策改變做好了準備。不過，由於目前的選情依舊膠著，因此這些金融大佬也難以預測最終結局。

據《商業內幕》報導，億萬傳奇投資人朱肯米勒（Stan Druckenmiller）指出，市場目前「非常確信」共和黨將贏得選舉，金融市場甚至也消化了這一現象，並體現在股價之上（price in）。與此同時，巴克萊銀行的歐洲股票策略主管卡烏（Emmanuel Cau）也表示，由於川普的經濟政策可能影響關稅，因此歐洲股市也開始出現了折價交易。

一項針對小型對沖基金、家族辦公室、私募股權公司等 SumZero投資者的調查發現，53% 的投資者認為川普將會在這場選舉中勝出。儘管相關調查只收穫119人回應，但它仍反映了部分影響大筆資金流向的分析師和投資者的想法。

Who Wall Street thinks will win the election https://t.co/3pcR8lR6Mk — Business Insider (@BusinessInsider) November 4, 2024

這些受訪者的共識是，川普勝選將為化石燃料、金融和美國工業領域的公司創造有利環境，而「可再生能源、ESG投資和零售業」可能會陷入困境。然而，這種預期並不僅限於支持川普的投資人。

儘管共和黨大金主、Citadel創始人格里芬（Ken Griffin）一直對川普持批判態度，但他卻在上周的沙特會議上表示，即使美選目前的選情接近，川普仍有望擊敗民主黨候選人賀錦麗，「這是一場川普可能勝出的比賽，但幾乎如同擲硬幣般難以預測」。

儘管投資界對川普勝選抱有信心，但市場此前也不是沒有誤判局勢的前例。川普2016年對陣希拉蕊（Hilary Clinton）時，幾乎沒有主流投資人和銀行家支持他。這一次，在特斯拉執行長馬斯克等知名富翁的支持下，川普即使勝選也不會讓投資界措手不及，「世上最準經濟學家」巴羅（Christophe Barraud）甚至拿自己的信譽打賭川普會贏。