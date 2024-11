華爾街過半投資人挺川普！股價已有變化　金融市場準備應對

▲53%華爾街投資人看好川普會勝選。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

2024美國總統大選已正式開始投票,華爾街與投資界內部對候選人的偏好也逐漸顯露。最新調查顯示,53%華爾街投資人都認為共和黨候選人川普將重新入主白宮,就連金融市場也提前為川普勝選後的政策改變做好了準備。不過,由於目前的選情依舊膠著,因此這些金融大佬也難以預測最終結局。

據《商業內幕》報導,億萬傳奇投資人朱肯米勒(Stan Druckenmiller)指出,市場目前「非常確信」共和黨將贏得選舉,金融市場甚至也消化了這一現象,並體現在股價之上(price in)。與此同時,巴克萊銀行的歐洲股票策略主管卡烏(Emmanuel Cau)也表示,由於川普的經濟政策可能影響關稅,因此歐洲股市也開始出現了折價交易。

一項針對小型對沖基金、家族辦公室、私募股權公司等 SumZero投資者的調查發現,53% 的投資者認為川普將會在這場選舉中勝出。儘管相關調查只收穫119人回應,但它仍反映了部分影響大筆資金流向的分析師和投資者的想法。

Who Wall Street thinks will win the election https://t.co/3pcR8lR6Mk