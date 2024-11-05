不幫老爸川普助選！　伊凡卡近況曝光

▲伊凡卡上月底過43歲生日，過去人們常看到她幫父親川普助選（左圖），但今年她始終未參與助選活動。（翻攝Ivanka Trump IG）

圖文／鏡週刊

2024美國總統大選進入最終倒數階段，前第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）至今未替父親川普（Donald Trump）助選。她今（5日）在個人社群平台感性發文，表示剛度過43歲生日，並分享16句人生的體悟，包含名人語錄，暗示自己已經遠離政治，專注於家庭生活中。

伊凡卡上月30日度過43歲生日，大選前夕，今在IG寫道：「過去這一週，我滿43歲了！回顧人生的教訓，以下是我一路上學到的一些真理。」並寫下14則生活感悟，包含：「避免說閒話和八卦，選擇治癒而非傷害的言詞。」其中一條，她引用美國鄉村音樂歌手桃莉巴頓（Dolly Parton）說過的話：「我不批評和指責；我選擇愛與接納」，強調要用愛與正面的心態面對生活。

此外，伊凡卡還引述美國作家亨利大衛梭羅（Henry David Thoreau）名言：「任何事物的代價就是你為它付出的生命。」並補充，要將自己的時間和精力花在真正重要的事情上。還有瑞士心理學家榮格的語錄：「思考很困難，這就是為什麼大多數人都在評判。」她進一步說明：「你無法理解你所評判的事物，相反地，應該去觀察、學習和理解」。

▲伊凡卡和丈夫、3名子女目前在邁阿密生活。（翻攝Ivanka Trump IG）

伊凡卡過去有川普「超級吸票機」的美名，與丈夫庫什納（Jared Kushner）在川普任內擔任白宮顧問，川普連任失利後，伊凡卡夫妻便帶著1女2子舉家搬至邁阿密生活。2022年川普宣布角逐2024總統大選，當時伊凡卡表明，儘管她非常愛父親，但她不再參與政治，將重心放在孩子和家庭上。

伊凡卡10月帶著13歲大女兒阿拉貝拉（Arabella Rose Kushner）去觀賞天后泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會，雖然泰勒絲表態支持川普的競爭對手賀錦麗（Kamala Harris），川普也嗆：「我討厭泰勒絲。」但這似乎並未影響伊凡卡。

根據《時人》雜誌報導，伊凡卡友人透露，她目前過得非常快樂，且早已將政治拋在腦後。消息人士透露，川普宣布再度參選後，伊凡卡就已告知父親她無意參與助選活動。



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