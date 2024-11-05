范斯超有信心！預測大選結果「投票當晚出爐」　篤定川普當選





▲ 范斯信誓旦旦認為共和黨會贏。（組圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國大選5日登場，共和黨副總統候選人、參議員范斯（J.D. Vance）預測投票日當晚結果就會揭曉，認為選情已經倒向共和黨，對於勝選信心十足。

范斯在前往參加造勢集會的專機上對《每日郵報》表示，「我強烈相信我們處於有利地位，我們會贏的」，「我想我們周二（5日）晚上就會知道了，也許我是錯的，但不到最後一刻你永遠不會知道」。

但川普和賀錦麗支持度不相上下，民調機構預測結果可能需等待數天至數周。若7個關鍵搖擺州有任一州票數相近，郵寄選票可能拖到隔天才能完成計票，甚至更久，4年前拜登當選時就拖到選後4天才正式宣布。

全國平均民調顯示川普僅領先賀錦麗0.1%，但他在賭盤市場已取得12%領先優勢；DailyMail.com/J.L.Partners封關民調則顯示川普領先賀錦麗3%。

選前最後一天，范斯奔波威州、密西根州、喬治亞州及賓州拉票，在專機上受訪時對賀錦麗領先的民調提出質疑，「如果你看了早期的數據，會發現我們的支持者非常熱情，但他們的不是」。

范斯直言，「我不認為民調機構真的知道如何對美國選民做民調，這甚至算不上批評」，「我不知道現在還能不能準確調查美國選民，我覺民調已經更像是干預選舉，不像真正的民調」。