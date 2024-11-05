幼兒染流感易重症還會中耳炎！醫提醒：未滿9歲初次打疫苗要打2劑

▲小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署從10月開放今年公費流感、新冠疫苗接種，到目前為止分別已經接種408.3萬人次與88.7萬人次。醫師指出，學齡前幼兒為流感及新冠重症高危險族群，幼兒染流感後有10%至50%會併發中耳炎。另也提醒，如果未滿9歲兒童如果是第一次接種流感疫苗，要接種兩劑才能獲得完整保護力；未滿5歲幼兒如果不曾接種過新冠疫苗，也要接種兩劑。

疾病管制署今（5）日表示，近日氣溫變化明顯差異，流感及新冠等呼吸道傳染病恐提前升溫，尤其幼兒園、托嬰/托育中心等活動空間較為擁擠，孩童接觸較為頻繁，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員。

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小禾馨小兒專科診所主治醫師巫漢盟今日出席疾管署疫情記者會，他提醒，學齡前幼兒為流感重症高危險族群，感染後有10%至50%會併發中耳炎，併發重症以肺炎為主，且腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎GBS等神經系統併發症機率比成年人高，萬一發生金黃色葡萄球菌、肺炎鏈球菌等續發性細菌感染，更易造成重症或死亡，故需每年接種流感疫苗產生保護力。

家中幼兒若是初次接種季節性流感疫苗，應接種2劑疫苗，2劑需間隔4周以上。巫漢盟提醒，幼兒第一次打流感疫苗，接種1劑的保護力僅3~4成，要接種第2劑才能將保護力拉高到8成；呼籲家中幼兒若已符合接種資格(出生滿6個月以上)但尚未接種疫苗者，家長應儘速攜帶前往院所接種，以及早獲得疫苗完整保護力。

在新冠疫苗部分也要注意，巫漢盟指出，由於未滿5歲幼兒免疫發展不成熟，6個月以上至未滿5歲幼童應接種2劑，兩劑要間隔4週以上，才能補強免疫力。新冠疫苗也可以和其他常規疫苗一同施打。

疾管署統計，受康芮颱風災防假影響，流感疫苗接種進度人數較去年同期略低，截至11月4日止，公費流感疫苗接種數約408.3萬人次，與去年同期(451.2萬人次)落差10%；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種88.7萬人次，為去年同期(40.3萬)2.2倍。

另全國流感新冠疫苗接種情形，流感疫苗65歲以上長者接種率為33.8%，學齡前幼兒為39.5%，新冠疫苗部分，65歲以上長者接種率為12%；新冠疫苗部分，6個月以上至未滿5歲幼童接種率更僅有2.2%。