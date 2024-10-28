　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

角色大出走！虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

▲虎尾非營利幼兒園與雲林家扶互贈繪本，有小朋友自創故事「小松鼠的外星人朋友」和「誰來幫幫忙」，與雲林家扶繪本「希望教室」進行互贈。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲虎尾非營利幼兒園與雲林家扶互贈繪本，有小朋友自創故事「小松鼠的外星人朋友」和「誰來幫幫忙」，與雲林家扶繪本「希望教室」進行互贈。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導 

「昆蟲、動物、格林童話人物」繪本角色大出走現蹤雲林家扶！虎尾非營利幼兒園輔導教授韋明淑與園長黃雅娟率140親子自創繪本「小松鼠的外星人朋友」、「誰來幫幫忙」，與雲林家扶繪本「台西希望教室」分享，幼兒園更帶來韻律舞蹈及繪本角色裝扮走秀，關懷社區齊步走，一起建構愛鄉愛土、社區共好的新故事。

虎尾非營利幼兒園韋明淑輔導教授表示，「繪本角色大出走」活動帶著小朋友走出校園到社區「串門子」，化身繪本角色如甲蟲、蝴蝶、鍬形蟲、小紅帽、小飛俠、壞巫婆、完美公主，幼兒親自手作互動融合五感體驗與學習，也增進對社區互動，培養關懷共好的價值。 
雲林家扶中心也準備自製的繪本「台西希望教室」分享偏鄉服務的故事，有烏克麗麗與媽媽們的非洲鼓，現場小朋友嘗試彈奏與鼓動融入繪本故事中。海豚班陳柏澈覺得非洲鼓跟烏克麗麗彈奏美妙聲音非常簡易好聽，松鼠班謝昕合更希望爸爸媽媽可以帶她去台西玩，看看充滿音樂希望教室長甚麼樣子。

虎尾非營利幼兒園長黃雅娟表示，松鼠班繪製「小松鼠的外星人朋友」繪本，講述減少使用塑膠袋，愛護地球讓我們的未來更美麗。海豚班故事繪本「誰來幫幫我」分享動物和小朋友之間相互協助助的故事，傳達了關心與互助的重要性。

韋明淑指出，學習不只待在教室中，以「天馬行空的繪本世界」為主題，讓幼兒們參與社區互動，培養幼兒想像力和創造力，學習貼近生活，增進對繪本知識理解，也能培養關懷愛護家鄉好品格。雲林家扶中心主任廖志文也說，家扶近年重視社區活動推廣與互動，透過「共生社區」的概念，讓幼兒與家長可以認識生長的地方雲林，還有與社區產生更多連結，達到「社區共好與社區一家」。

▲虎尾非營利幼兒園與雲林家扶互贈繪本，有小朋友自創故事「小松鼠的外星人朋友」和「誰來幫幫忙」，與雲林家扶繪本「希望教室」進行互贈。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲現場幼兒們穿著角色裝扮跟著音樂一起扭扭動動十分可愛，幼兒們也充滿自信展示，將故事理念傳達給所有人。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►社會善心助力雲林家扶618萬助學金　164高中職生、269大專生受惠

►雲林154縣道赫見《玩命關頭》場景　近50輛無牌改裝車直線競速

►3800萬元高麗菜投資糾紛！雲林男被擄54天虐死　主嫌竟是26歲男

►火槍燒腳、針刺指甲翻攪…雲林男淪畜牲被虐死！3嫌冷血計畫曝

►「左轉車道直行」不一定會開罰　警曝「車道線」是認定關鍵

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／日圓再貶！　刷3個半月最甜
快訊／宮廟遶境1人慘死！　當場爆頭亡
蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況
快訊／超思進口雞蛋案　陳吉仲、林聰賢、陳駿季赴北檢...3律
桃園女童遭當街強拉侵犯！27秒尖叫求救無人理　警方回應了
YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走
康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火　南消呼籲購買合格產品

角色大出走！虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

今年地震颱風頻繁　林保署南投分署以科技強化災情預防應變

打擊金融詐騙！　凱基銀行助新住民保護權益「安心富」

虎尾鎮農會「虎霸王」花生再升級　六新品為農產衝出增競爭力

添興窯歡度69周年慶　11／3與第26屆集集陶藝節同步登場

九歌兒童劇團11／10集集鎮公演　《土豆與毛豆》免費開放觀賞

兩天吸引38萬人！　2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」成績揭曉

嘉義中埔連8震！一整排民宅龜裂變危宅　住戶緊急撤離

響應佛定放生日　台南覺行弘法協會救生放生

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

Mini過彎失控噴飛分隔島　宜蘭重大車禍釀1死4傷！

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

躺胸＋蹭下巴撒嬌　虎斑貓下秒安心入睡

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火　南消呼籲購買合格產品

角色大出走！虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

今年地震颱風頻繁　林保署南投分署以科技強化災情預防應變

打擊金融詐騙！　凱基銀行助新住民保護權益「安心富」

虎尾鎮農會「虎霸王」花生再升級　六新品為農產衝出增競爭力

添興窯歡度69周年慶　11／3與第26屆集集陶藝節同步登場

九歌兒童劇團11／10集集鎮公演　《土豆與毛豆》免費開放觀賞

兩天吸引38萬人！　2024桃園萬聖城「搗蛋萌鬼變裝競賽」成績揭曉

嘉義中埔連8震！一整排民宅龜裂變危宅　住戶緊急撤離

響應佛定放生日　台南覺行弘法協會救生放生

綠色生活倡議咖！　永豐休碳Show time榮獲《國家品牌玉山獎》、《亞洲銀行家》肯定

飄香桃園半世紀24小時鴨肉店！油肥鴨腿口感鮮嫩　激推獨門味噌醬

1歲兒木木小奶音說什麼？KID影片一點開網友全融化：要被可愛瘋！

日圓「0.2121」刷3個半月最甜　10萬台幣多換4萬日圓

停車場撿到錢拿去買刮刮樂！　他竟刮中3200萬大獎

快訊／苗栗宮廟遶境1人慘死！男騎車碰撞酒駕貨車　當場爆頭亡

蘇卡達象龜「離家出走」逛馬路　警扛回派出所通知飼主

熱火3冠傳奇韋德雕像揭幕！媒體全看傻　本人：那傢伙是誰？

網路購買微型電動二輪車充電自燃起火　南消呼籲購買合格產品

星宇航空股價遇亂流！跌逾半根　早盤成交量居冠

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

地方熱門新聞

嘉義連8震　民宅龜裂暫列危宅急撤離

嘉義中埔連續有感地震　鄉親議論紛紛

響應佛定放生日台南覺行弘法協會救生放生

2024鯤鯓王平安鹽祭跋桮挑戰賽168888元得主出爐

兩天吸引38萬人！2024桃園萬聖城好熱鬧

爆掏空18.9億台中廣三發聲明否認

日月潭涵碧樓即起至11/4推2024線上旅展

台南週末活動夯市府呼籲搭乘免費接駁車

台南明和公園寵物友善專區實踐人犬分流

虎尾鎮農會「虎霸王」花生再升級

虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

打擊金融詐騙　凱基銀行助新住民保護權益

地震颱風頻繁　林保署以科技強化災情預防應變

台南銀髮族行動學苑創齡遊學成果展創造新高度

更多熱門

相關新聞

陸妹硬闖柵欄被卡住！長裙扯成迷你裙

陸妹硬闖柵欄被卡住！長裙扯成迷你裙

遇到電動式柵欄千萬不要攀爬，以免發生意外！江西贛州一名穿著長裙的女子回家時被柵欄擋住，因為貪圖一時方便，打算直接爬過去，沒想到爬行至一半柵欄突然升起，導致她的長裙變成迷你裙，整個人也卡在柵欄上無法動彈，離奇的畫面讓大陸網友哭笑不得。

高雄女疑失足墜樓亡！母親目擊崩潰報案　

高雄女疑失足墜樓亡！母親目擊崩潰報案　

住戶群組見1建議　「勿腳後跟著地」他傻了

住戶群組見1建議　「勿腳後跟著地」他傻了

七期社區同層樓再現奪命事件　房仲直呼：毛骨悚然

七期社區同層樓再現奪命事件　房仲直呼：毛骨悚然

南消強化企業與社區互助防災量能

南消強化企業與社區互助防災量能

關鍵字：

雲林家扶中心繪本角色社區互動幼兒

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

康芮路徑再西修「緊貼東北角」！襲台挑戰強颱時間曝

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

快訊／今變天降7℃　3縣市大雨特報

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

她登山失蹤6天亡　最後身影1舉動超毛

跑外送5年　竟碰上「1小時0單」怎生存

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

北韓援俄部隊傳18人落跑！遭抓回拘留

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面