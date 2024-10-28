角色大出走！虎尾非營利幼園到雲林家扶　互贈繪本建構社區共好

▲虎尾非營利幼兒園與雲林家扶互贈繪本，有小朋友自創故事「小松鼠的外星人朋友」和「誰來幫幫忙」，與雲林家扶繪本「希望教室」進行互贈。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

「昆蟲、動物、格林童話人物」繪本角色大出走現蹤雲林家扶！虎尾非營利幼兒園輔導教授韋明淑與園長黃雅娟率140親子自創繪本「小松鼠的外星人朋友」、「誰來幫幫忙」，與雲林家扶繪本「台西希望教室」分享，幼兒園更帶來韻律舞蹈及繪本角色裝扮走秀，關懷社區齊步走，一起建構愛鄉愛土、社區共好的新故事。

虎尾非營利幼兒園韋明淑輔導教授表示，「繪本角色大出走」活動帶著小朋友走出校園到社區「串門子」，化身繪本角色如甲蟲、蝴蝶、鍬形蟲、小紅帽、小飛俠、壞巫婆、完美公主，幼兒親自手作互動融合五感體驗與學習，也增進對社區互動，培養關懷共好的價值。

雲林家扶中心也準備自製的繪本「台西希望教室」分享偏鄉服務的故事，有烏克麗麗與媽媽們的非洲鼓，現場小朋友嘗試彈奏與鼓動融入繪本故事中。海豚班陳柏澈覺得非洲鼓跟烏克麗麗彈奏美妙聲音非常簡易好聽，松鼠班謝昕合更希望爸爸媽媽可以帶她去台西玩，看看充滿音樂希望教室長甚麼樣子。

虎尾非營利幼兒園長黃雅娟表示，松鼠班繪製「小松鼠的外星人朋友」繪本，講述減少使用塑膠袋，愛護地球讓我們的未來更美麗。海豚班故事繪本「誰來幫幫我」分享動物和小朋友之間相互協助助的故事，傳達了關心與互助的重要性。

韋明淑指出，學習不只待在教室中，以「天馬行空的繪本世界」為主題，讓幼兒們參與社區互動，培養幼兒想像力和創造力，學習貼近生活，增進對繪本知識理解，也能培養關懷愛護家鄉好品格。雲林家扶中心主任廖志文也說，家扶近年重視社區活動推廣與互動，透過「共生社區」的概念，讓幼兒與家長可以認識生長的地方雲林，還有與社區產生更多連結，達到「社區共好與社區一家」。

▲現場幼兒們穿著角色裝扮跟著音樂一起扭扭動動十分可愛，幼兒們也充滿自信展示，將故事理念傳達給所有人。（圖／記者王悉宇翻攝）