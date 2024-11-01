快訊／吳子嘉誣指「買疫苗A1億」　法院判賠金額「院長輸部長」

▲吳子嘉（左）爆料前閣揆蘇貞昌採購新冠疫苗涉A1億美元踢鐵板，北院一審判他須賠蘇90萬元。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年（2023年）在網路直播節目指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，2020年靠採購BNT新冠疫苗A了1億美元，蘇、陳認為遭抹黑，各自提告向吳求償1000萬元，吳已先被判賠陳精神慰撫300萬元、上訴二審高院審理中，台北地院今（1日）再判吳須賠蘇90萬元，可上訴。

判決理由指出，吳子嘉本案言論將蘇貞昌與貪污行為產生相當連結，足以貶損蘇的社會評價，但台北地檢署從2021年6月到2023年2月，共受理62件民眾告發BNT疫苗採購案涉及弊端，均查無不法而簽結，並於2023年4月公告偵辦結果，吳卻在同年5月仍發表本案言論，顯然未盡合理查證義務。

▲行政院前院長蘇貞昌提告向名嘴吳子嘉求償精神慰撫1000萬元 。（圖／記者李毓康攝）

法官認為吳子嘉在審理時改稱「這個合約採購並沒有成功，他是一個失敗的採購程序，所以我國實際沒有受到1億美元之價差損害...本件並未完成，所謂『A1億元』根本不可能發生」等語，更代表吳本案言論與客觀事實不符。

至於吳子嘉聲稱消息來源為疫苗掮客王國綸，法官指王男在陳時中告吳子嘉求償案作證從沒說過官員收回扣，王僅提供疫苗採購草約給吳、疑有民進黨某立委插手議約過程等訊息，但王也證稱這些內容多為傳聞。

法官認為吳子嘉雖為監督政府而發表本案言論，卻率爾以單一傳聞做為依據，連政府到底有無匯出採購疫苗定金都說錯，就直指蘇貞昌「A了一億美金」、「白白貪污了將近30億台幣」等語，侵害蘇的名譽權，審酌雙方學經歷與身分地位，判吳須賠償精神慰撫90萬元，可上訴。

▲衛生福利部前部長陳時中（右）告名嘴吳子嘉求償1000萬元，一審獲判賠300萬元。（圖／記者黃哲民攝）

蘇貞昌的律師團在本案北院辯論終結後受訪，表示希望判決結果能「端正國家法治」，且「院長獲賠金額應該不會輸給部長（指陳時中）吧！」本案原訂昨天（10月31日）宣判，受強颱康芮過境全台停班停課而延後到今天判決，蘇和陳告吳子嘉涉嫌加重誹謗的刑案已起訴，北院審理中。

本案源於吳子嘉去年5月20日在網路政論節目中，重提他先前說過衛福部2020年以每劑約50美元，向BNT原廠議價採購500萬劑疫苗、已付5000萬美元定金的往事，吳表示鴻海集團總裁郭台銘當時買同樣疫苗與數量、每劑只約30美元，兩者價差1億美元。

吳子嘉在節目指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」、「通通抓去判刑抓起來」、「為了要遮羞，後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」、「這就是作賊心虛的一個表現」等語，引發譁然。

陳時中在他告吳子嘉求償案出庭作證，揭露政府2020年底與BNT德國原廠議約500萬劑、每劑單價43美元，BNT原廠已同意，但隔年（2021年）1月15日以全球供貨吃緊為由喊卡，政府雖積極爭取仍告吹，根本沒預付所謂的5000萬美元定金。

陳時中強調，當時疫苗市場是賣方強勢，政府絕沒故意買貴，就算買貴也不能說成貪污，陳批吳子嘉譁眾取寵，不能用任意拼湊的言論污衊防疫團隊是貪污犯。

吳子嘉承認衛福部向BNT原廠的採購最後沒成交，「有一個簽署失敗的合約」，但他認為這是「貪污未遂」。審理陳時中求償案的法官，傳訊吳所聲請的掮客王國綸、曾任閣揆的東洋藥品董事長林全作證，認定吳未盡合理查證義務，判他須賠陳時中精神慰撫300萬元。

吳子嘉在本案仍堅稱國家採購BNT疫苗案是可受公評之事，他善盡政治評論者義務、對此合理評論，目的為促使疫苗採購過程公開化、透明化，接受公眾檢視、喚起大眾注意，縱然「言語犀利引起不快」，仍非直接指控蘇貞昌涉及貪污，更無誹謗意圖。

吳子嘉的律師團表示已對須賠陳時中300萬元的一審判決，上訴二審高院將開庭，律師轉述吳的看法，他先前因評論前總統馬英九涉收頂新集團10億元政治獻金，被判須賠馬160萬元確定，吳「不認為陳時中比馬英九更有價值」，至於本件會不會敗訴，律師說吳已有心理準備。