陳玉珍強渡財劃法　民進黨團：讓人看到什麼是素質最低

▲立法院財政委員會審查財政收支劃分法爆衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》，民進黨團接連發言杯葛，國民黨籍的召委陳玉珍原答應邀請地方、相關部會週三報告備詢，卻在晚間突稱《財劃法》進入逐條審查，現場一片混亂，未有實質討論，藍綠爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。民進黨團批評，陳玉珍的會議主持，讓大家看到什麼是素質最低，就如同上一回的國會擴權爭議。

民進黨團幹事長吳思瑤5日表示，國民黨一手擋三兆總預算，一手又說要幫地方討錢，陳玉珍的主持更讓大家看到什麼是素質最低，先是只給每位委員一分鐘發言時間，是以為每個人都在拍抖音嗎？這樣碎裂式的發言，根本沒法嚴謹討論，這不是沒收討論嗎？後來又在混亂中請議事人員宣讀條文，這就是偷渡，因為沒人知道在宣讀哪條，是黑箱作業，因為現場委員們拿到的資料只有22個提案《財劃法》修法版本跟國民黨立委鄭正鈐的修正動議，但陳玉珍說她宣讀的卻是國民黨立委李彥秀、無黨籍立委高金素梅的版本，這不就如同當初國會擴權，民眾黨團總召黃國昌說有最高秘密版一樣？

民進黨立委郭國文指出，國民黨昨天過程暴露出來他們想擋預算，又要搶未來預算，這都是要癱瘓國家運作、破壞體制，這是藍的大戰略第二部曲，第一部曲是國會擴權，這已經被擋下來，現在卻如法炮製，錢跟權都要搶，所以有了昨天荒腔走板。

郭國文說，綠營都遵循議事程序，也有提出論點，第一，相關中央部會跟地方財政單位沒到場，修法匆促上路有不足之處；第二，法案跟其他法案相關聯，要求其他部會、地方財政單位列席，針對上述，陳玉珍也同意並且發公文邀請，他們一度認為會等到週三經過深度討論後才有後續，結果傍晚突襲，白天沒看到的藍委都來了，陳玉珍暴力突襲想審《財劃法》，後來想跑，卻未處理散會動議，如果週三還是這種狀況，造成什麼樣的結果不勘預料。

民進黨立委李坤城指出，陳玉珍是一分珍、喜來珍，放著所有官員等她，快8點回來了，發現大家都在，藍委還沒來，一路就用拖延戰術等，後來開會，不知道在唸什麼條文，跟當初國會擴權法案一樣，綠委為了阻止只好把條文拿過來，後來綠營遞出散會動議，這應優先所有程序，但陳玉珍又沒有處理，陳玉珍應要道歉，希望週三不要再蠻幹。

民進黨團書記長蔡易餘批評，陳玉珍是在搞詐騙，昨天財委會他跟陳玉珍溝通，她都同意相關部會地方都邀來討論，下午3點也確定有發函，大家認為禮拜三可以討論，結果突然豬羊變色，捨棄大家的默契，甚至修正第一條還要強行通過，詐騙集團也沒比她厲害，想跑在電梯時她還說沒有進到逐條討論，而是宣讀修正動議，委員卻都她宣讀的資料，且她事實上也是在處理逐條討論。