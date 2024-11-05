吳秉叡瘋起來連自己人都打！　徐巧芯還原財委會電梯戰受困1小時

▲徐巧芯還原昨晚電梯戰始末。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財政委員會昨日審查《財劃法》部分條文修正草案，一路開會到晚間10點30分，朝野立委爆發激烈口角及肢體衝突，民進黨立委吳秉叡更是強搶桌上型麥克風並摔毀、半夜雙方在電梯前對峙。當時人也在現場的藍委徐巧芯今（5日）受訪時還原經過，吳秉叡怒砸麥克風時波及到旁邊的同黨立委吳思瑤，「瘋起來連自己人都打」，而藍委們被困在電梯整整一個半小時，非常危險、空氣也很糟。

立法院財政委員會昨日排審《財劃法》，由國民黨籍召委陳玉珍擔任會議主席，不過，綠委認為藍白欲修訂的版本是地方要向中央「搶錢」，因此民進黨立委們連番發言杯葛審議，陳玉珍傍晚先是宣布休息，但晚上8點多又突然宣布開會，引發綠委不滿，質疑陳未按議事程序宣布開會時間延長，吳秉叡更直接走向主席台拔麥克風並往地上摔爛，豈料卻誤砸旁邊的吳思瑤，吳當下痛到甩手，主席旁的議事人員也遭到麥克風碎片波及。

徐巧芯上午被問到此事時感嘆，財委會到那麼晚還發生衝突，甚至吳秉叡還摔麥克風，因此藍委們就從各處趕到立法院，希望保護召委不要被惡意攻擊，財委會裡的設備都被綠委扯的滿目瘡痍，陳玉珍已經讓綠委發言近四十輪，都是充分討論，但居然瘋起來連自己人都打。

徐巧芯續指，昨天鬧到10點半時，大家都覺得很晚了，陳玉珍因此宣布休息，周三再繼續審查，民進黨這時又突然遞散會動議，以這程序上來說，陳玉珍當然可以離開，結果民進黨又「歡」起來，要把陳玉珍擋在財委會，又卡在電梯口想封鎖藍委們，不讓藍委到一樓，一直叫囂「出來出來！」非常像小學生。

「民進黨立委把我們困在電梯內整整一個半小時，電梯內空氣很悶熱，他們這樣做非常危險」，徐巧芯說，同時間六、七位藍委在電梯內，綠委為了鬧場死不放手，把議會殿堂變成民打架鬧事的會場，民進黨身為執政黨，竟然用摔麥克風、卡藍委、破壞公物進行法案審查，真的讓人很遺憾。