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新國會智庫民調／8成民眾反廢死　2026反廢死公投獲65.8％支持

▲▼羅智強 召開人民反廢死 公投來決定 民調發布會 徐巧芯 翁曉玲 葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）

▲羅智強召開「人民反廢死．公投來決定」民調發布會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今（5日）發布攸關廢除死刑的最新民調，數據顯示82.7%的受訪者反對廢除死刑，僅有12%表示支持；此外，64.9%的受訪者認為立法院不應該配合釋憲來修法提高死刑門檻；至於是否認同2026全國性選舉時，同步舉行「反實質廢死公投」，贊成比例65.8％、不贊成28.8％。

智庫指出，根據最新民調結果顯示，台灣民眾對於廢死，普遍持反對態度，有高達82.7%的受訪者表示不贊成廢除死刑，僅有12%表示支持，另有5.3%未表態。同時，針對大法官釋憲進行「實質廢死」的可能性，80.5%的民眾反對，僅12.3%表示支持。

在提高死刑門檻的議題上，64.9%的受訪者不贊成立法院應修法以提高死刑適用門檻。至於是否應限制大法官釋憲權力，避免直接影響死刑存廢問題，57.0% 的民眾表示支持修憲（其中 30.2% 非常支持，26.8% 還算支持），31.1% 不支持，11.9% 未表態。

另，民調也問到是否認同2026年大選時同步舉行「反廢死公投」，數據顯示65.8%受訪者贊成（其中 36.1% 非常支持，29.6% 還算支持），僅 28.8% 不支持，5.4%未表態。

新國會智庫委託艾普羅行銷市場研究公司執行，採用市內電話及行動電話並行訪問方式，於10月14日至17日期間針對18歲以上的民眾就「反廢死公投併大選」議題進行訪問，此次調查有效樣本數為1,081份，在95%信心水準下，抽樣誤差約為 ±3.0%。

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